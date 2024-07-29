本报记者 赵展慧

习近平总书记强调：“进一步全面深化改革，要紧扣推进中国式现代化这个主题，突出改革重点，把牢价值取向，讲求方式方法，为完成中心任务、实现战略目标增添动力。”

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，更加注重突出重点，突出体制机制改革，突出战略性、全局性重大改革，突出经济体制改革牵引作用，凸显改革引领作用。

今年以来，重点领域改革蹄疾步稳，激发全社会内生动力和创新活力，为国民经济运行总体平稳、稳中有进提供有力支撑。

塑造高质量发展新优势

习近平总书记强调：“要坚持和发展我国基本经济制度，构建高水平社会主义市场经济体制，健全宏观经济治理体系和推动高质量发展体制机制，完善支持全面创新、城乡融合发展等体制机制”。

党的二十届三中全会提出：“必须完善宏观调控制度体系，统筹推进财税、金融等重点领域改革，增强宏观政策取向一致性。”

今年以来，财税、金融、科技等重点领域改革不断深化，推动健全宏观经济治理体系，为高质量发展提供强大动力。

增强向“高”攀登的底气——

长295米、宽46.4米、总容积17.5万立方米……今年5月，大连船舶重工集团有限公司自主研制的首艘LNG运输船出坞。摘取这颗造船业“明珠”，要解决零下163摄氏度液化天然气储存和运输的核心技术，为此，该企业年研发费用投入巨大。

“增值税改革为我们‘省’出了一年多的研发费用，研发费加计扣除也帮我们减少了应纳税所得额。”大连船舶重工集团有限公司财务部部长许亦壮介绍，今年，大连税务部门加快数字化服务改革，增值税留抵退税一天就到账，大额出口退税资金也能日结，“政策支持有力，企业更有底气，眼下公司手握15艘订单，船期已排至2028年。”

增值税改革持续深化，留抵退税制度不断完善，重点支持科技创新和制造业发展的结构性减税降费政策加快落实……减负政策让更多企业轻装上阵。今年4月，《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布，为制造业经营主体列出明晰清单，助力更好享受税费红包。

赋予逐“绿”前行的勇气——

近日，获得浦东发展银行两亿元的授信额度，让坤能智慧能源服务集团股份有限公司业务部经理朱凯很惊喜，凭借双A的碳资信评价，不仅贷款额度提升了，利率还下浮0.5个百分点。

在人民银行碳减排支持工具引导下，金融机构不断加大对绿色环保领域的信贷投放。如何更加精准地推动政策工具落地？“我们与地方生态环境局、金融监管部门打通数据，以企业用电量、碳减排等指标为依据，构建碳资信评价体系，为金融机构提供有效筛选工具。”国网宁波供电公司副总经理王谊说。

今年以来，金融供给侧结构性改革不断深化，结构性货币政策工具持续发力，绿色贷款季度增量创历史新高。今年一季度，本外币绿色贷款增加3.7万亿元，其中投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款合计占比66.8%。

激励向“新”进发的锐气——

近日，位于浙江金华市金东区的畔星科技有限公司高功率氢燃料电池出口订单交付在即，“我们突破了电池金属双极板的性能瓶颈，在国际竞争中脱颖而出。”公司总经理周科说。

不久前，周科还在为研发的高投入发愁：“仅试验所需的扫描电镜、原子探针等设备就要三四千万元。”在金东区组织、科技等部门推荐下，畔星科技在金华市“揭榜挂帅”平台发布研发需求，好几家研发团队前来“揭榜”。最终在上海电机学院专家团队帮助下，企业迅速跨越从研发到量产的创新周期。

各地围绕“强化企业科技创新主体地位”加快科技体制改革，创新“揭榜挂帅”等围绕企业需求展开的科技项目组织管理模式，让各类创新要素加速向企业涌动汇集，促进创新链产业链资金链人才链深度融合，推动更多科技成果转化为现实生产力。我国发明专利产业化率、技术合同成交额持续增长。

上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，单位GDP能耗继续下降，集成电路、服务机器人、新能源汽车等产量均保持两位数增长……深化供给侧结构性改革，塑造发展新动能新优势，高质量发展成色越来越足。

创造更加公平、更有活力的市场环境

习近平总书记强调：“要围绕构建高水平社会主义市场经济体制，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系，加快完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度。”党的二十届三中全会提出：“必须更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化”。

今年，高标准市场体系建设稳步推进，要素市场化配置体制机制更加完善，全国统一大市场加快形成，各种所有制经济更加公平参与市场竞争，市场活力充分涌流。

行政审批制度改革持续深化，既“放得活”又“管得住”——

不久前，广东省深圳市科达利实业股份有限公司董事长励建立收到了深圳市龙华区政务平台的短信，被告知公司符合国家级制造业“单项冠军”奖励类补贴条件，已纳入“免申即享”名单，无需办理申报手续。

原来的申请、受理、审核、核拨等一系列流程，化作线上点击“同意领取”的简单一步，公司政策申报专员陈丽芳直言“省时省力，再不用担心错过政策申报期”。

各地政务服务“一网、一门、一次”改革不断深入，管理效能提升推动企业办事成本持续降低。据中小企业发展促进中心统计，全国已建立31个省级、165个市级中小企业线上服务平台，推动“企业找政策”转为“政策找企业”。

市场准入制度改革持续扩大，全国统一大市场加快构建——

走进安徽省合肥骆岗公园，时不时能见到无人机配送货物、无人车送客观光的场景。“扫描小程序下单，我们就会用无人机把美食送到游客手中。”浙江省杭州迅蚁网络科技有限公司有关负责人介绍。

骆岗公园落地的海陆空全空间无人体系应用示范项目，在12.7平方公里范围内构建了无人巡检、无人物流、无人驾驶客运等无人系统综合运行场景。同时一个高效包容的全空间无人体系市场准入标准和规则在这里不断探索完善，为向全国、全行业推广奠定基础，助力更多创新企业进入新业态，乘着低空经济的东风“起飞”。

新业态新领域准入环境不断优化，市场准入效能评估稳步开展，隐性壁垒、地方保护加快规范清理，民营经济促进法启动起草……今年以来，市场准入制度加快完善，加快构建全国统一大市场，为经营主体投资创业清除障碍，推动我国民营经营主体占比进一步提高。截至今年5月底，民营经济经营主体占所有经营主体的比例，从2019年的95.5%增长到96.4%。

公平竞争制度不断夯实，营商环境持续优化——

机械臂有条不紊地将食品码垛成箱，无人物流运输车在车间内有序穿梭……7月初，位于湖北省孝感市的麦当劳中国供应链智慧产业园投产，自动化生产车间开足马力运转。

投资审批“直通车”吸引企业办厂建园，“跨省通办”申领食品经营许可证帮助企业缩短新餐厅开设时间……“我们平等享受了在中国市场化改革中不断优化的营商环境，坚定看好中国市场投资前景。”麦当劳中国首席执行官张家茵说，今年全球计划开设2100家餐厅，其中中国市场占比将超过一半。

党的二十届三中全会提出：“保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护”。今年8月1日，《公平竞争审查条例》即将施行，为各类经营主体参与公平竞争增添法治保障。更公平的市场环境引来更多“双向奔赴”，上半年，我国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%。

增强微观主体竞争力

习近平总书记指出：“企业自身要练好内功”“以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应”。

全面深化改革，推动各类经营主体“强起来”，更好迎接风浪挑战；支持各类经营主体“走出去”，把握更多发展机遇。

“向深推进”提速，打造发展内生动力——

北部湾畔，广西防城港核电站二期3、4号机组投运发电；大湾区西部，粤港澳大湾区首台“华龙一号”机组完成主体结构施工……近日，中建二局承建的清洁能源项目“捷报”频频。

“我们攻克了新一代核电技术的施工难题，部分技术达到国际领先水平。”中建二局有关负责人介绍，在新一轮国企改革中，企业开放资源与科研院所、高校合作，提供技术牵引和转化支持，打造创新联合体，加快突破“卡脖子”技术。

以服务国家战略为导向，以增强核心功能、提高核心竞争力为重点，黑龙江着力建好建强国家重型装备生产制造基地，甘肃乘势而上发展新能源装备制造业，重庆加快“产业大脑+未来工厂”的数字化改造……2024年是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年，瞄准年底完成新一轮改革70%以上主体任务的目标，各地区各单位稳步前行。

民营企业加快步伐建立现代企业制度。

“我们新引进3名独立董事，并完善50多项公司内部制度。”北京三元基因药业股份有限公司董事长程永庆说，按照上市公司独立董事制度改革的要求，公司今年进一步优化独董履职环境，强化公司决策的科学性。

这不是三元基因的首次内部改革，从在全国股转系统挂牌到在北交所上市，资本市场改革牵引企业不断自我优化。“改革后北交所与新三板层层递进的市场结构，引导我们每进一层，就在合规运营、财务透明、风险控制、信息披露现代企业制度建设方面优化一次，促进了中小企业专精特新发展。”程永庆说。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出：“完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，支持和引导各类企业提高资源要素利用效率和经营管理水平、履行社会责任，加快建设更多世界一流企业。”这为民营企业提升管理水平和发展水平打开了更广阔的空间。

“向外拓展”升级，更好利用国内国际两个市场两种资源——

今年4月，由中集集团和美国普威有限责任公司合资创建的青岛中集普威新能源科技有限公司正式投产。通过国内外资源联动，中集普威快速完成了从上游供应链到定制生产线的整合，不到一年就交出了近20亿元的海外销售收入成绩单。中集普威有关负责人徐国耀介绍，公司主营产品为储能集成装备，到国际市场中参与竞争激励公司加快研发、提升质量管理水平。

全面取消制造业领域外资准入限制措施，支持国内外机构合作创新……以开放促改革，国内市场和国际市场的更好联通，推动更多企业实现更高质量更可持续的发展。上半年，货物和服务净出口对我国经济增长的贡献率为13.9%，民营企业进出口额增长11.2%。

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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