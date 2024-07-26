人民网记者 郝帅

夏日炎炎，烤肉香、火锅鲜、点心甜……诱人的味道在空气中交织，勾画出夏日餐饮消费市场的勃勃生机。

据国家统计局最新数据，上半年，全国餐饮收入26243亿元，同比增长7.9%，高于社会消费品零售总额3.7%的同比增速，延续了增长态势，展现出较强的发展活力。

日益丰富的餐饮消费形式，不仅可以满足人们多元化的口味需求，更催生出无数新机遇和发展新空间，让更多餐饮消费场景不断涌现。

在上海青浦的淀山湖，“露营+餐饮”新模式完美结合，让食客在自然风光中享受美食，这种新颖的模式不仅为露营地增添了人气，也为餐饮行业带来了新的增长点。

重庆的十八梯老街巷，将传统的火锅与文化旅游深度融合，打造出沉浸式的消费体验空间，吸引了大量品尝者。

边吃边“逛”博物馆，在黑龙江省哈尔滨市，众多与城市文化相关的“文博”主题餐厅火了起来，食客在享用美食的同时，还能欣赏见证哈尔滨变迁的老物件，勾起众多童年回忆。

随着暑期到来，跨城出行人数大幅上升，各地餐饮消费也随之增长。面对这一趋势，中国烹饪协会建议，餐饮企业既要积极了解政策动态，用足用好国家惠企政策，又要不断创新，适时推出夏季特色菜品，吸引更多的消费者。

7月9日，游客在宁夏银川怀远夜市选购宁夏特色美食辣糊糊。新华社记者 毛竹摄

县域餐饮市场也逐渐成为新的增长点。近日，国家发展改革委等5部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，其中将“鼓励大型连锁餐饮下沉发展，发掘县域餐饮消费潜力”作为培育餐饮消费新场景的重点任务之一。

在贵州台江县台盘村，“村BA”带来的流量不仅推动土特产品销售，也带动了具有当地特色的餐饮产业快速发展。

上海奉贤区的庄行地区将传统羊肉烧酒美食习俗与现代文化艺术活动相结合，打造了一场别开生面的夏日盛宴，进一步点亮夏日夜经济。

在河南兰考县张庄村，一家咖啡店成为新晋网红打卡地。“置身于优美的乡村环境，真是意外之喜。”不少游客到此体验“村咖”的别样趣味后，有感而发。

业内人士指出，近年来中国下沉市场发展活跃，餐饮业作为县域消费的重要领域之一，其增长速度和潜力均十分可观。随着政策推动和市场的不断创新，餐饮消费有望延续发展态势，为经济发展注入更多活力。

(责编：郝帅、高雷)

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