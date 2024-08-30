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《中国噪声污染防治报告（2024）》发布：对92趟列车设置“静音车厢”

2024年08月30日14:37 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者王连香、白宇）据生态环境部微信公众号消息，今天，生态环境部联合中央精神文明建设办公室等13个部委和单位发布《中国噪声污染防治报告（2024）》（以下简称《报告》），这是自2011年以来，连续第13年发布《报告》。

《报告》在总结各省噪声污染防治工作基础上，吸收相关部门和单位工作内容，集中展示了《行动计划》发布一年以来，各部门、各地方噪声污染防治工作取得的新进展、新成效、新突破。

《报告》显示，2023年，城市声环境质量总体稳定，噪声自动监测能力显著提升。全国城市声环境功能区手工监测昼间达标率为96.1%，夜间达标率为87.0%，同比稳中有升。首次实现了全国338个地级及以上城市（不含三沙市）及1822个县级城市声环境功能区划分全覆盖。直辖市、省会城市和计划单列市等36个重点城市基本完成功能区声环境质量自动监测系统建设及与中国环境监测总站联网，功能区声环境质量监测初步实现从手工方式向自动方式的飞跃。

《报告》指出，2023年，各地在新的噪声污染防治形势下，不断创新管理手段。生态环境部会同中央精神文明建设办公室等15个部门和单位联合发布《行动计划》，21个省（自治区、直辖市）、106个地级城市印发了噪声污染防治行动计划或实施方案。77个地级及以上城市印发了《中华人民共和国噪声污染防治法》（以下简称《噪声法》）部分条款有关部门职责分工文件，结合噪声污染防治管理需求细化有关部门噪声污染防治监管职责。生态环境部发布实施《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》，推行工业企业噪声排污许可证管理。针对群众反映强烈的噪声投诉典型案件，生态环境部开展了4批42个典型案件督办，惠及百姓万余人。

《报告》指出，2023年，各地各部门不断强化宣传引导，社会共治良好局面初步形成。全国宁静小区（含安静居住小区）创建数量达1529个。推广“静音车厢”，92列静音列车在祖国大地上飞驰。“绿色护考”行动持续开展，年均受益考生超过3000万人。

(责编：王连香、吕骞)
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