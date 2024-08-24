人民网北京8月24日电 （记者杜燕飞）国务院常务会议日前决定核准江苏徐圩一期工程等5个核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力，加强全链条全领域安全监管，确保核电安全万无一失，促进行业长期健康发展。

记者梳理，上述核准的5个核电项目中，有6台核电机组采用我国自主三代压水堆核电技术“华龙一号”。作为我国具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果，“华龙一号”批量化建设稳步推进，国内外在运在建机组总数达到33台，已成为全球在运在建机组总数最多的三代核电技术。

据介绍，“华龙一号”独创“177堆芯布置”和“能动与非能动相结合”安全设计理念，创新核岛与安全壳设计，应用数字化与智能化技术推动建设，技术指标达到国际先进水平。“华龙一号”的批量化、规模化建设，带动了核电装备制造业向中高端迈进，提升了我国核科技工业体系能力，拉动直接投资逾5000亿元。

近日发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”“积极安全有序发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏”。

中信证券研究报告认为，随着新型电力系统建设不断推进，当前电力系统中主要承担基荷电源功能的火电将加速向调节电源转型，而具有清洁低碳、稳定高效运行特性、能够充当基荷电源的核电有望在电力系统中扮演重要角色。

为进一步推动核电发展，日前，在国家发改委举行的推动民营经济高质量发展现场会上，国家能源局相关负责人表示，我国将健全核电项目民资入股工作机制，完善准入条件和遴选程序，建立透明的利益分配和退出机制，研究探索配套支持政策，为民营企业参与核电建设营造更加规范透明的制度环境。

(责编：王连香、高雷)

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