人民网记者 黄盛

“现在银行为科技企业提供的金融服务更精准了，全生命周期的陪伴帮我们解决了发展困扰。”近日，浙江某新材料科技有限公司负责人彭先生告诉记者，公司在初创期就曾获得当地银行的1000万元线上贷款。

后来随着公司逐步成长，规模不断扩大，线上产品已不能满足其融资需求。上述银行网点员工在进行实地调研后，为彭先生制定了培育方案，并申请了4200万元融资额度。看着首次到账的2200万元贷款，彭先生感慨道：“从初创期的线上贷款到现在更大额的资金支持，金融机构见证了我们的成长。”

类似的故事也发生在“专精特新”中小企业中。今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元专门用于支持科技型中小企业首次贷款，并遴选符合条件的企业向金融机构推送。

从未在金融机构获得过融资支持的杭州爱谨生物科技有限公司入选上述第一批推送名单。当地银行机构得知情况后，主动上门送服务，不到3天即为这家公司成功申请“善科贷”超360万元。

科技型中小企业具有高投入、高增长、轻资产的特点，在创立初期，由于缺乏传统抵质押物和稳定的营业收入，很难从金融机构获得资金支持。针对这一难题，在金融管理部门一系列政策引导支持下，各地金融机构纷纷创新服务模式，提供全周期、全产品、全链条的综合金融服务，从“雏鸟新生”到“雄鹰振翅”，护航科技企业展翼高飞。

国家金融监督管理总局数据显示，6月末，全国高新技术企业贷款余额15.3万亿元，其中信用贷款和中长期贷款占比均超过四成；知识产权质押贷款余额2340亿元，同比增长38%。7月末，保险资金长期股权投资2.7万亿元。

“支持或鼓励银行保险机构积极创新金融产品，规范发展‘贷款+外部直投’、科技保险、科技领军企业供应链金融等专属金融服务。”国家金融监督管理总局法规司司长王胜邦在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说，科创型企业从一个专利、一个技术，到最后量产，中间要经过很长的过程，所以短期的绩效评价，很难衡量股权投资和贷款的业绩表现，国家金融监督管理总局鼓励银行探索较长周期的绩效考核方案，适当提高不良贷款容忍度，建立尽职免责机制。

中国社会科学院金融研究所所长、国家金融与发展实验室主任张晓晶表示，通过构建同科技创新相适应的科技金融体制，旨在健全相关规则和政策，推动制度变革，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系。

(责编：王连香、高雷)

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