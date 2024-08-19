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前7月，我国进出口规模创历史同期新高

外贸新动能加快培育（经济聚焦）

本报记者 欧阳洁
2024年08月19日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：海关总署
　　制图：张芳曼

　　据海关统计，今年前7月，我国货物贸易进出口总值达24.83万亿元，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，同比增长6.7%；进口10.57万亿元，同比增长5.4%。

　　“今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，外贸保持稳中向好态势。前7月，我国进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长，月度进出口同比增速连续4个月保持在5%以上。”海关总署统计分析司司长吕大良说。

　　进出口创历史同期新高，国际市场份额不断扩大

　　8月12日，舟山中远海运重工有限公司进口的一批船舶装载系统，在舟山海关监管下运抵船坞生产线，将用于建造15.4万吨级穿梭油轮。

　　“穿梭油轮是一种专门用于海上油田向陆地运送石油的船型，具备高机动性，其附加值和建造难度远高于同等吨位的普通油轮。”舟山中远海运重工有限公司项目管理部副经理邬明波介绍，明年3月开始，公司将建造第二代穿梭油轮，能使用可替代燃料，产品更绿色，自动化程度也会更高。

　　“今年，我们进一步拓展国际市场，在稳定欧美客户的同时，新增来自巴西等地的订单。”邬明波说，目前公司手持订单40艘，共计300余万载重吨，项目订单已排至2028年。

　　船舶出口是今年外贸的一大亮点。外贸企业通过科技创新，推进数字化、智能化、绿色化转型，逐步形成中国制造的创新优势，同时抢抓国际市场机遇，为全球提供创新优质的产品。

　　“我国外贸整体稳中向好。今年前7月，以人民币计价的进出口和出口额创历史同期新高，同时我国进出口国际市场份额也在不断扩大。”商务部对外贸易研究所所长梁明介绍，以目前公布前5月外贸数据的70余个国家来看，根据测算，今年前5月，我国出口国际市场份额是14.5%，相比去年同期的14.2%，份额扩大，对世界总出口额的贡献度排在第一位；从进口份额来看，今年前5月，我国进口国际市场份额是12.5%，去年同期为11.0%，对世界总进口额的贡献度排在第二位。

　　“我国外贸较快增长主要有三方面原因：首先是宏观政策加力推进，政策红利持续释放，国民经济延续恢复向好态势，为外贸稳增长提供了有力支撑。同时，外部需求边际改善，利好企业抓订单、拓市场。此外，我国产业体系配套完整，科技创新推动产业创新，新质生产力激发外贸新动能，为全球提供了创新优质的产品。”吕大良分析。

　　集成电路出口较快增长，跨境电商等外贸新业态快速发展

　　在江苏苏州旗芯微半导体有限公司集成电路封装测试车间里，工人们对已经完成组装的电路板进行检测，保证出口订单顺利供货。

　　“受益于全球新能源汽车产业的快速发展，公司订单持续增长。今年以来，我们不断扩大运营规模，加强海外市场开拓与布局，提升公司在全球智能汽车高端控制器芯片方面的综合竞争实力。今年前7月，公司进出口额超6000万元，同比增长明显。”公司相关负责人徐海燕说。

　　公司实现快速发展，离不开技术创新和市场拓展。徐海燕介绍，公司科研团队拥有成熟的设计经验，成立不到一年时间，成功研发出高性能车规级车身控制芯片，同时建立了完备的生态伙伴网络，许多产品进入量产。

　　今年前7月，我国集成电路产业创新发展，支撑集成电路出口额创下历史同期新高。据海关统计，前7月，我国出口机电产品8.41万亿元，同比增长8.3%，占我国出口总值的59%。其中，集成电路出口6409.1亿元，同比增长25.8%。

　　长三角地区、珠三角地区、京津冀地区是集成电路产业聚集区，也是集成电路出口的主要地区。深圳海关数据显示，深圳前7月出口总值中近七成为机电产品，其中集成电路出口953.3亿元，增长31.2%。

　　跨境电商等外贸新业态快速发展。上半年，我国跨境电商进出口增速达10.5%，高于外贸整体增速4.4个百分点。“从上半年进出口的表现看，我国外贸在跨境电商、绿色贸易、贸易数字化和扩大进口四个方面取得了积极进展，这也是外贸新动能培育的着力点。”商务部对外贸易司司长李兴乾说。

　　今年6月，商务部等9部门联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，鼓励各地依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群等，积极培育跨境电商经营主体，带动更多企业利用跨境电商参与国际贸易。

　　“目前，我们正在研究推广跨境电商出口货物‘先查验后装运’模式，以及扩大跨境电商零售出口跨关区退货试点范围等措施。还将不断优化完善海关跨境电商通关服务系统功能，进一步简化流程、优化服务，更好满足广大消费者和企业‘买全球、卖全球’的需要。”吕大良介绍。

　　创新发展，推动外贸质升量稳

　　对于我国外贸面临的形势，商务部国际贸易谈判副代表李詠箑分析：“当前，外部环境复杂性严峻性上升，我们要充分估计外贸领域困难挑战的严重性。多个国际组织认为，今年以来全球货物贸易处于温和复苏区间，但地缘政治紧张局势、贸易限制措施增多，各国产业政策竞争加剧。”

　　“实现全年外贸质升量稳目标，关键还要在下半年继续发力。”李詠箑表示，“我们将用好多双边机制帮助企业积极应对不合理贸易限制，支持更多企业依托广交会等平台开拓国际市场，努力营造稳定、可预期的贸易政策环境，加力培育外贸新动能，提升外贸综合竞争力。同时，继续深化与贸易伙伴的互利合作，共同维护全球产业链供应链的稳定畅通。”

　　党的二十届三中全会《决定》提出，“深化外贸体制改革”“积极应对贸易数字化、绿色化趋势”“创新发展数字贸易，推进跨境电商综合试验区建设”。

　　“下一步，海关将进一步支持打造制度型开放新高地建设，持续推进综合保税区政策创新和监管改革，优化自由贸易试验区海关监管制度创新机制，建立与新质生产力发展需求相适应的海关监管模式，营造有利于新业态新模式发展的制度环境，支持跨境电商、海外仓、市场采购、保税维修等新业态新模式的规范发展。”海关总署副署长赵增连说。

　　（王馨玉参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月19日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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