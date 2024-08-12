人民网记者 赵竹青 曹淼 崔元苑

几秒钟生成分析报告、动动嘴就能干活、点几下鼠标就能精准完成工作目标……今天，借助人工智能这个“效率搭子”，你多干了多少事、节省了多少时间、创造了多少价值？

人工智能（以下简称AI），被视为抓住新一轮科技革命和产业变革的关键领域，也是推动经济高质量发展的重要增量。据全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计，2024年上半年我国人工智能企业数量同比增长35.65%。经营主体活力涌动的背后，是AI技术的快速迭代及市场需求的不断释放。

近日，人民网记者与多家人工智能企业对话，从“小账本”中探寻向“新”力带来的增长动能。

效能“增”进，从技术突破中来

一只憨态可掬的大熊猫背起行囊，来到巴黎奥运会赛场，滑板、冲浪、拳击运动样样不在话下，还不忘在休息之余伸个懒腰……

这部名为《熊猫奥运奇幻之旅》的动画短片，完全由国产视频大模型可灵AI生成。

全AI生成短片《熊猫奥运奇幻之旅》截图。受访者供图

今年2月，美国OpenAI公司文生视频大模型Sora爆火后，打造“中国版Sora”的计划在快手内部正式提上日程，一个仅有20余人的“神秘”小团队，在3个月时间内，打造出国内首个对标Sora的视频生成模型，被业界评价为“国产AIGC的崛起”。

“相比以往60秒的视频时长，可灵制作视频最长可达2分钟。”可灵AI技术品牌人员向记者表示，“自开放内测申请以来，可灵AI累计申请总人数已超过100万。”

虽是起步于“跟跑”，但国内丰富的应用场景却给可灵AI画出了一条更具商业价值的发展路径。快手商业化外循环和AI商业产品负责人刘逍展示了技术革新带来的盈利小账本——今年上半年，有近2万商家在快手平台借助大模型能力实现了智能化经营；相比1月，6月AIGC月活客户数增长了8倍，月总交易额（GMV）提升了64倍，平台AIGC广告收入规模提升了12倍。

产业“增”长，从投资热潮中来

10亿美元！今年2月，人工智能创业公司月之暗面刷新了国内AI领域最大单笔融资纪录。

这个去年3月才刚刚启航的AI创业公司，不到一年时间，就已成长为估值高达25亿美元的大模型“独角兽”。时隔半年，8月5日有媒体称，月之暗面再次收获大额融资，估值突破30亿美元，成为国内大模型创业企业中估值最高的一家。

资本如此青睐，离不开其拳头产品“Kimi”——类似于chatGPT的智能助手。据Similarweb统计数据，上半年，Kimi.ai网站访问量增长了15倍，6月访问量达到2284万。

“在短时间内达到这样的用户参与度数据目标，说明大家都在积极地拥抱AI、探索AI。”月之暗面Kimi创始人杨植麟称。

2024北京智源大会上，月之暗面Kimi创始人杨植麟被参会者层层围住。受访者供图

大模型技术的突破性进展，带动了国内AI产业火热发展，融资新消息不断。机构统计显示，2024年上半年，全国人工智能领域（不包括拟收购、被收购、定增、挂牌上市）共发生265起融资事件，累计披露融资金额302.44亿元。

为抢抓人工智能新一轮发展机遇，各地纷纷立下目标：北京力争于2025年底形成3至5个先进可用、自主可控的基础大模型产品、100个优秀的行业大模型产品和1000个行业成功案例；上海“算力浦江”计划将持续推进数据中心、智算中心、超算中心等算力基础设施建设；杭州将每年“算力券”总额提升至2.5亿元，抢占产业发展高地……

“大模型产业集群发展对国内整体生产力的提升也将带来强大助力。”杨植麟说。

价值“增”值，从全球视野中来

中国AI在海外市场同样可圈可点。

凭借“一臂之力”，工业机器人企业梅卡曼德上半年“走出去”有了新“战绩”：海外客户复购比例达到90%以上，拓展近300家新客户。

“今年上半年，公司的海外业务占比已经超过40%，海外营收与去年同期相比增长了一倍。不仅如此，我们在美、韩成功举办了展会，在东京的新办公室也如期开业。”梅卡曼德创始人、CEO邵天兰在复盘时说。

“中国AI”走出去，技术革新是第一驱动力。

梅卡曼德所在的领域是AI机器视觉，也就是为工业机器人装上“眼睛”。视觉引导拆码垛、工件上料、钢板切割下料、在线测量、钢板组对焊接……“AI+机器人”已经能实实在在地解决一些工业生产问题。

3D视觉系统识别刹车盘上的螺纹孔，引导机器人将轮毂上的安装孔与刹车盘的螺纹孔对齐，完成装配。受访者供图

“以前，机器人无法做到产品切换；现在，很多复杂的程序瞬间就可以通过机器人完成。在汽车生产车间，‘AI+机器人’可以替换两个班次的人员，同时降低人工劳动强度和工伤风险。”

他给记者算了一笔账：目前，“AI+机器人”应用到工业生产的投资回报周期在两年左右；未来，随着技术的迭代、提升、突破，大模型预计在一到两年的时间即可产生实用价值。

“我们在南美没有分公司，有个已经买过十几次的巴西客户为进一步加深合作，特地坐二十几个小时的飞机来学习。”提及此，邵天兰不仅感动、欣慰，更对未来充满了信心。

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(责编：赵竹青、吕骞)

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