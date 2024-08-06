人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

小账本里看发展

新能源汽车，何以重塑产业生态？

王震 杨曦 罗知之 胡虹 程欣 郜超
2024年08月06日09:18 | 来源：人民网
小字号

车主任先生算了一笔账：换了新能源车，每公里电费一两毛钱，成本差不多是油车的五分之一，按一年跑1万公里算，能省4、5千块钱的油费。

一个小“账本”背后，新能源汽车正在从“新势力”变成“新潮流”。统计显示，今年4月上半月，新能源乘用车市场批发、零售渗透率双双超过50%，比相关规划目标提前了11年。

中国已成为全球最大的新能源汽车消费市场，建成了高效协同的产业体系。

近日，人民网记者从技术、需求、产业链三个维度入手，一窥我国新能源车产业创新发展“秘诀”。

10万名研发人员“创”出竞争力

刀片电池，是一种采用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池，因其单体电池外形类似“刀片”而得名。

比亚迪刀片电池生产线。受访者供图

比亚迪刀片电池生产线。受访者供图

“与传统磷酸铁锂电池相比，多出了40%左右的空间利用。”比亚迪集团首席科学家、汽车总工程师、汽车工程研究院院长廉玉波介绍，刀片电池不仅提高了电池的能量密度，还通过结构创新实现了电池直接安装到汽车底盘，大幅度提升了空间利用率和系统安全性。

在很长一段时间里，汽车行业内电池的安全和长续航不可兼得。比亚迪在坚持磷酸铁锂电池本征材料安全性的基础上，进行了多年的技术攻关，在2020年3月成功研制出刀片电池。

在技术执念推动之下，刀片电池被打造为王牌产品。

“技术可以让我们看得更远！”比亚迪董事长兼总裁王传福说。

从刀片电池、DM技术，再到易四方技术平台、云辇系统、璇玑架构……这些引人注目的创新性技术，成为这家车企不断前行的“新动能”。

截至目前，比亚迪拥有超10万名研发人员，建立了11个技术研究院。

坚持算好“技术账”，拓宽了我国汽车企业的发展空间。中国汽车工业协会数据显示，我国自主品牌在海外的市场份额持续提升。上半年，国产新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。

1172个新场景“卷”出新体验

“上车，带你试一下这台即将上市的新车。”

走进重庆渝北区长安科技产业园，道路上随处可见正在接受测试的新能源车。37岁的豆剑是长安汽车软件质量副总工程师，他最近的工作是测试长安启源E07型号的新车。

“小安您好！打开座椅通风，导航到五里店。”刚落座，豆剑便熟练地发出指令，操作控制车内的智能系统，弯道、陡坡、不同方位停车……园区内外有丰富的场景和路况，以对车辆生活化使用进行测试。

豆剑正在对即将上市的新车做测试。人民网记者 胡虹摄

豆剑正在对即将上市的新车做测试。人民网记者 胡虹摄

“新的车型生产出来后，一般需要经过8至10个月的反复测试，才会面向市场和用户。”从油车到油改电车，再到新能源汽车，十几年来，豆剑测试汽车的里程已超过12万公里。

如今，消费者对新能源汽车需求日益增长，对功能的要求更加多元，豆剑试车工作也愈发繁忙。测试项目由最初寥寥数个增加至如今的28个一级测试，145个二级测试。测试场景从322个增加到1172个，涵盖对外放电、车内露营并开空调、车对车充电、手机无线快充、车内K歌等。

“这些新增场景，都是新能源汽车‘卷’出来的。”豆剑笑言。然而，“卷”出来的新场景、新功能，不断给消费者带来新体验，也让企业“赢”得更大的市场。

“问题只能反馈给公司，不能留给用户。”这是引领豆剑和他团队一路向前的初心。为了让更多人了解新能源汽车，发掘更多用户新需求，豆剑在2020年开始成为某视频平台的一名“试车博主”，目前粉丝数量已将近6万。

8月2日，长安启源公布了最新的交付数据：7月交付12445辆，今年1至7月累计交付85413辆，实现连续交付破万。据悉，到2030年，长安汽车还将累计投入2000亿元，新增1万余人的科技创新团队，在智能化、新能源、前瞻科技等领域持续布局发力。

消费者的需求是市场的天然指挥棒和风向标。在今年上半年举办的北京国际车展上，海外观众流连于中国新能源汽车品牌展台，想要一探消费者青睐背后的“玄机”，一时成为互联网上的热点话题。持续投入时间、成本，不断提升广大用户出行的体验，这本“账”车企算得很明白。

超90%本地化率“链”就生态圈

当前，我国新能源汽车产业正在加速聚“链”成群。上下游中小企业借势腾飞，既依托生态成长，也成为产业链的重要支撑。

数据显示，依托于产业链之“全”，我国主流新能源车企零部件本地化率超过90%，部分企业超过95%。

在位于浙江宁波的领克汽车余姚工厂，每72秒下线就能一辆新能源汽车。三公里外，麦格纳座椅公司生产的汽车座椅，几小时后将直接送达领克的总装车间。

领克新能源汽车项目落户中意宁波生态园以来，已吸引了17家汽车配套企业相继入驻。

“以前，整车座椅每月产量大概4000台，现在已增至近万台。”2018年入驻园区时，麦格纳还是一家百余人规模的小企业，如今员工规模已翻了两倍。算起这本“成长账”，工厂副总经理黄飞难掩笑意。

目前，浙江余姚已经初步形成集整车、轻量化汽车零部件、动力电池系统、车载光学设备等制造于一体的产业基础，上下游企业正加速汇聚。

依托产业生态，“小巨人”正茁壮成长。

“今年1-6月，LS系列电容器卷绕机销量是去年同期的1.5倍。”

在位于江苏常州新北区的晟威机电，总经理余晟武向记者“晒出”他们的成果。

自动电容器卷绕机，是新能源汽车动力电池生产过程中的重要装备。在这个细分市场，晟威机电的市场占有率已经排到了全球第三。

晟威机电的薄膜电容器卷绕机 人民网 郜超摄

晟威机电的薄膜电容器卷绕机。人民网 郜超摄

“卷绕速度提高了20%，所以能打动客户。”在余晟武看来，通过加大研发等投入，深度嵌入价值链，进而换来更多订单，这本账“不亏”。（实习生赵鑫、施高阳对本文亦有贡献）

【系列报道】

小账本里看发展 | “小包裹”撬动全球大市场

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多措并举守护黑土地 筑牢粮食安全“压舱石”
　　民以食为天，粮稳天下安。保护黑土地，就是保护我们的“大粮仓”。…
新能源汽车，何以重塑产业生态？
　　车主任先生算了一笔账：换了新能源车，每公里电费一两毛钱，成本差不多是油车的五分之一，按一年跑1万公里算，能省4、5千块钱的油费。 一个小“账本”背后，新能源汽车正在从“新势力”变成“新潮流”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部