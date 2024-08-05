本报记者 葛孟超 王 观 屈信明

安全是发展的前提，发展是安全的保障。

习近平总书记指出：“推进中国式现代化是一项全新的事业，前进道路上必然会遇到各种矛盾和风险挑战。”“有效应对这些风险挑战，在日趋激烈的国际竞争中赢得战略主动，需要我们进一步全面深化改革，用完善的制度防范化解风险、有效应对挑战，在危机中育新机、于变局中开新局。”

党的二十届三中全会提出：“要统筹好发展和安全，落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措”。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门系统谋划、持续发力，统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，守住了不发生系统性风险的底线；夏粮生产再获丰收，能源资源供应稳定，重要产业链供应链安全保障能力不断提升，安全发展基础巩固夯实，为我国经济顶住压力平稳运行、稳中有进提供了坚实支撑。

稳妥有序处置风险隐患，政策效应持续释放

今年1月，习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话，强调“坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题”“要着力防范化解金融风险特别是系统性风险”。

持续有效防范化解重点领域风险，稳妥有序化解和处置存量风险，严控增量风险，相关部门多措并举，政策效应持续释放。

“交房时间比预想的提前了许多，我们可以早日搬进新家。”顺利收房且交付标准超出预期，让广西南宁市兴宁区北投荷院项目业主张女士“心里的石头落了地”。

此前，北投荷院项目现金流出现问题，工程进展缓慢。今年1月，在当地住建部门和广西金融监管局的协调推进下，民生银行南宁分行向项目投放了全国首笔城市房地产融资协调机制下的房地产开发贷款3.3亿元。今年6月底，该项目总计49栋住宅中已有42栋完成竣工验收或预验收，累计向业主交付商品房887套。

实施城市房地产融资协调机制，是防范化解房地产领域风险的重点举措之一。数据显示，截至目前，297个地级及以上城市已建立城市房地产融资协调机制，商业银行已审批通过“白名单”项目贷款金额1.3万亿元。

设立3000亿元保障性住房再贷款，降低全国层面个人住房贷款最低首付比例，取消全国层面个人住房贷款利率政策下限……供需两端综合施策，打好商品住房项目保交房攻坚战，支持刚性和改善性住房需求。今年上半年，全国新建商品房销售面积、销售额同比降幅较1至5月有所收窄。近几个月，二手房网签面积同比增长，一线城市6月成交面积环比增长较快。

今年以来，政策同向发力、治理协同推进，防范化解重点领域风险取得积极进展。房地产市场出现积极变化，中小金融机构改革化险步伐加快，统筹做好地方债务风险防范化解工作。

3月，国务院召开防范化解地方债务风险工作视频会议，要求各地区各部门“妥善化解存量债务风险，严防新增债务风险”。金融机构按照市场化、法治化原则，合理运用债务重组、置换等手段，分类施策化解融资平台存量债务风险，严控增量债务。

在“一省一策”的政策导向下，省联社改革加速推进，多个省份农信改革方案落定，一体推进改体制、转机制、强管理、增动能。顺应农村金融市场供需格局变化，多地陆续组建地市级统一法人农商行，村镇银行兼并重组持续推进。目前，我国各类金融机构经营和监管指标处于合理区间，服务实体经济的质效显著提升。

招联首席研究员董希淼认为，从长远看，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，保持金融体系稳定具有坚实的基础，防范化解重点领域风险取得积极进展，巩固了经济总体平稳、稳中有进的基础。

标本兼治、远近结合，健全风险防控长效机制

习近平总书记指出：“我们必须坚持标本兼治、远近结合，牢牢守住不发生系统性风险底线”“要完善风险防控机制，建立健全风险研判机制、决策风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制”。

今年以来，着眼当前、立足长远的政策接连落地，着力健全风险防控长效机制，维护经济金融大局稳定。

依托建设单位自有资金及交通银行发放的4.05亿元“平急两用”公共基础设施建设贷款，广东佛山市国际陆港保税物流中心、国际快件监管中心建设正加快推进。项目建成后，平时作为物流机构使用，能有力推进粤港澳大湾区物流一体化运营；在应急转化时，则能保障运输效率和冷链仓储要求。

保障性住房建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”，是构建房地产发展新模式的重要抓手。数据显示，今年上半年，“三大工程”拉动房地产开发投资0.9个百分点。

“加快构建房地产发展新模式，是破解房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康发展的治本之策。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉说，随着融资、财税、土地、销售等基础性制度不断完善，“市场+保障”的住房供应体系，将更加适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，推动房地产市场实现长期健康运行与稳定发展。

党的二十届三中全会提出：“完善政府债务管理制度，建立全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制，加快地方融资平台改革转型。”

按计划压降融资平台数量，建立融资平台管理长效机制；有序化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量；加强地方政府债券管理使用，完善专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，提高资金使用效益……今年以来，各地强化责任意识和系统观念，认真落实一揽子化债方案，稳妥推进债务风险化解。

“目前，地方政府债务化解工作取得明显实效，央地债务结构不断优化，政府隐性债务存量正在逐步缩减。”中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群说，政府发债、管债、控债、化债能力持续增强，有效缓解了地方政府债务负担，为激发地方经济活力和实现高质量发展提供了积极助力。

中共中央政治局召开会议审议《防范化解金融风险问责规定（试行）》，进一步压实金融领域相关管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委政府责任；金融稳定法草案提请十四届全国人大常委会第十次会议进行二次审议，完善关于金融风险防范处置相关规定……一系列政策举措旨在强化金融稳定保障体系，健全金融监管体制，提高金融风险防控能力。

董希淼认为，夯实防范化解金融风险的制度根基，持续健全金融风险预防、预警、处置、问责制度，补齐金融风险防范化解制度短板，将进一步提升金融风险防控的有效性。

坚持高质量发展和高水平安全良性互动

习近平总书记强调：“坚持统筹发展和安全，坚持发展和安全并重，实现高质量发展和高水平安全的良性互动”。

防范化解风险是为了推进高质量发展，实现高质量发展有利于从根本上防范化解风险。今年以来，面对严峻复杂的国内外形势，宏观政策着力筑牢高质量发展的安全根基。

端稳粮食“饭碗”——

“我们农场以前地块条件差，高标准农田仅占比8.1%，还缺少砂石路、水泥晒场和农具场等基础设施。今年，在2023年增发国债资金支持下，农场建设高标准农田6.5万亩，预计每年可提升粮食产能900吨。”北大荒农垦集团大兴农场有限公司董事长刘博说。

中央财政通过增发国债资金、转移支付、提高补助标准等手段推进高标准农田建设等项目，全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险，及时下达农业防灾减灾和水利救灾资金、预拨中央自然灾害救灾资金支持地方做好防汛抗旱及地质灾害救灾工作；金融监管总局指导银行业金融机构支持国家粮食安全战略，加大对种业关键核心技术攻关、高标准农田建设的信贷支持……惠农政策持续加力，夯实粮食安全根基。

今年全国夏粮播种面积保持稳定，总产量14978万吨，比上年增加362.7万吨。夏粮生产再获丰收，为稳定全年粮食生产、巩固和增强经济回升向好态势奠定了坚实基础。

巩固能源安全——

四川盆地，中国石化川西气田攻关突破超8000米井深的精确中靶轨迹控制技术，打造20亿立方米天然气年产能力；大漠戈壁，甘肃省瓜州县“双塔一机”光热储能电站主体工程进入调试阶段，投产发电后，年发电量将达到18亿千瓦时……从建立煤炭产能储备制度，加强煤炭运输通道和产品储备能力建设，到坚持集中式和分布式并举、陆上和海上并重，加快大型风电光伏基地项目建设，政策使力用劲，保障今年上半年原煤生产基本稳定，油气生产稳定增长，电力生产保障有力，规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等清洁电力占比较上年同期提高2.3个百分点。

国家统计局能源统计司司长胡汉舟介绍，上半年，能源产业高质量发展和高水平安全统筹推进，国内能源生产总体平稳，能源进口保持稳定，能源供应保障基础进一步夯实。

提升产业链供应链安全——

7月，国产化首件世界最大等级FB2中压转子成功发运，标志着我国成功攻克百万千瓦级超超临界机组FB2中压转子锻件全流程关键核心技术，为保障国家能源装备产业链供应链安全提供了硬核支撑。

工业和信息化部等三部门联合印发《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》，对加强企业供应链多维协同作出部署；中国人民银行等部门要求持续完善供应链金融政策框架和基础设施，提升小微企业供应链融资的可得性；金融监管总局指导银行业金融机构聚焦科技创新、专精特新和绿色低碳发展，以及重点产业链供应链上下游、外贸等领域小微企业，健全专业化服务机制……随着制造业补链强链延链持续推进，创新主体不断培育壮大。截至6月底，全国累计培育专精特新中小企业超过14万家，其中专精特新“小巨人”企业1.2万家；建成国家级中小企业特色产业集群200个、省级中小企业特色集群688个。

“上半年，重点领域风险有序化解，粮食、能源资源、重要产业链供应链安全持续提升，经济安全基础得到巩固，为高质量发展保驾护航。”中国人民大学公共管理学院教授许光建说。我国国民经济运行总体平稳，产业向“新”向“绿”转型态势更加明显，高质量发展稳步推进，为更好化解、抵御各种风险挑战提供了强大支撑。

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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