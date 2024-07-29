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财经观察：三组“流动”数据彰显经济社会发展活力

人民网记者 罗知之
2024年07月29日09:57 | 来源：人民网
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上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次；

截至6月30日，我国快递业务量突破800亿件；

上半年我国人民币贷款增加13.27万亿元……

近期，多项“流动”的数据显示，国民经济延续恢复向好态势，经济社会发展的动力、活力、潜力持续激发。

——客流创新高，多项指标稳居世界首位。

中国国家铁路集团有限公司数据显示，今年上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，旅客周转量完成7779.52亿人公里，同比分别增长18.4%、14.1%，均创历史同期新高。目前，我国铁路旅客发送量和周转量等指标稳居世界首位。

与此同时，随着我国高水平开放继续深化，国际循环的质量进一步提升。

“免签国家范围继续扩大，外国人来华经商、旅游观光、探亲访友热度攀升，中外人员交流更加密切。上半年，全国各口岸入境外国人超1400万人次，其中通过免签入境的外国人次同比增长近2倍。”国家统计局新闻发言人介绍。

——物流高位运行，支撑经济回升向好。

快递业务量是观察中国经济运行动向的重要实物量指标之一。国家邮政局监测数据显示，截至6月30日，今年上半年我国快递业务量突破800亿件，比2023年提前59天。

快递业的澎湃活力，为我国经济延续回升向好态势写下了生动注脚。

从货运物流来看，今年6月份，国家铁路发送货物3.32亿吨，完成货运周转量2665亿吨公里，同比分别增长6.1%、5.3%，创历史同期新高。目前，我国铁路货运量、货运周转量等指标稳居世界首位，并持续保持高位运行。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁企业加快推进铁路现代物流体系建设，对接企业生产和物流市场需求，为国民经济回升向好和降低全社会物流成本提供了有力支撑。

此外，上半年，我国民航业共完成货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%，较2019年同期增长18.7%。

“下半年，预计民航运输市场保持平稳增长趋势。”民航局运输司副司长徐青指出，航空货邮运输需求总体平稳，行业效率效益指标继续小幅回升。

——资金流活跃，支持实体经济力度稳固。

中国人民银行近日公布的数据显示，上半年我国人民币贷款增加13.27万亿元，增长基本平稳；同时，贷款利率保持在历史低位水平，金融对实体经济的支持依然稳固。

其中，企（事）业单位贷款增加11万亿元，占全部新增贷款八成以上。企业中长期贷款增加8.08万亿元，信贷结构不断改善。

从“增”来看，一些从低效领域腾挪出来的信贷资源，投向了科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章涉及的重点领域和薄弱环节。

从“减”来看，随着房地产市场供求关系发生重大变化，房地产贷款需求趋降，房地产贷款比重出现明显下降；同时，防范化解地方债务风险进入深水区，部分地方融资平台贷款逐步偿还，相关贷款的增长也在放缓。

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(责编：罗知之、吕骞)
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