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上交所制定新一轮指数业务三年行动方案

2024年08月04日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京8月4日电 （记者黄盛）进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数，打造“上市公司—指数—指数产品—投资者”相互促进良性循环的指数化投资市场，完善适合包括中长期机构在内各类投资者参与的指数化投资生态……

日前，上交所制定完成《指数业务三年行动方案（2024—2026年）》（以下简称《行动方案》），进一步提升本土指数影响力竞争力，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受，引导增量资金通过指数产品持续流入市场。

具体来看，《行动方案》主要包括三方面内容。一是持续丰富服务国家战略和实体经济的指数体系，比如，持续丰富科创板指数品种，编制更多行业均衡宽基指数以及新质生产力主题指数、ESG和绿色指数、红利指数、债券指数，形成全面覆盖、彰显核心的多层次指数体系。

二是完善指数化投资生态，积极挖掘优质公司纳入指数，加强调研和宣传推广，推动树立理性投资、价值投资、长期投资理念。丰富指数基金品类及指数衍生产品，拓展参与指数化投资渠道，完善适合包括中长期机构在内各类投资者参与的指数化投资生态，为资本市场带来更多源头活水。

三是逐步构建指数风险管理体系，完善指数管理体制机制和制度流程，助力指数业务平稳健康发展。

  据记者了解，指数是金融市场的重要资源，是资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”。 近年来，上交所不断优化指数体系，推动指数产品发行，在服务国家战略、引导中长期资金、推进高质量发展等方面取得了一定成效。目前，各系列主指数和衍生指数合计超7000条，覆盖股票、债券、商品、基金等多个资产类别，指数体系覆盖以沪深港为核心的全球20多个主要国家和地区，跟踪产品规模约2.4万亿元。

  业内人士向记者表示， 注册制改革带来的积极变化为指数发展迎来机遇期，境内指数化投资趋势正加速形成，指数化投资已经成为投资端改革的实践抓手。特别是去年召开的中央金融工作会议提出，加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，更好发挥资本市场枢纽功能。在此之后，引导增量资金通过指数产品持续流入市场，成为活跃资本市场、提振投资者信心的一项重要举措。

也有专家认为，指数具有刻画市场、自我迭代的内生机制，指数化投资连接资产端和投资者，一方面引导资金投向国家重大战略、重点领域和薄弱环节，为服务实体经济、服务经济社会发展发挥重要作用；另一方面通过一键分享经济高质量发展成果，已逐渐成为居民财富管理和中长期资金配置的重要工具。因此《行动方案》中对于指数化投资的部署，核心在于做好做深做精“普惠金融”这篇文章。

上交所表示，将统筹好发展和安全，完善指数管理体制机制和制度流程，增强风险监测、分析和处置能力，增强资本市场内在稳定性，助力指数业务平稳健康发展。

(责编：王震、吕骞)
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