人民网记者 杜燕飞

“加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费”“进一步深化金融供给侧结构性改革，扎实做好‘五篇大文章’”“推进外汇领域深层次改革和高水平开放”“更大力度服务实体经济回升向好，推动股票发行注册制走深走实”……日前，人民银行、金融监管总局、国家外汇管理局、证监会分别召开会议，部署下半年工作。

人民银行：金融支持实体更多转向惠民生促消费

8月2日，人民银行召开2024年下半年工作会议。会议明确，中国人民银行系统要加大宏观调控力度，加强逆周期调节，增强经济持续回升向好态势。

会议提出，继续实施好稳健的货币政策。加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。推动社会综合融资成本稳中有降。强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。

根据会议部署，下一阶段，中国人民银行系统将加强做好五篇大文章的统筹规划和政策落地，加快出台五篇大文章配套政策文件。持续落实好支持科技、绿色和民营经济等已出台政策。继续用好用足结构性货币政策工具，激励引导金融机构优化信贷结构。更大力度推进金融支持大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新落地见效。深入开展科技、绿色、中小微企业、乡村振兴等金融服务能力提升工程。

在防范化解重点领域金融风险方面，中国人民银行表示，要扎实做好金融支持融资平台债务风险化解工作。防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，促进加快建立租购并举的住房制度。推动建立权责对等、激励相容的风险处置机制，积极稳妥推动存量风险处置。

此外，中国人民银行还将深化金融改革开放和国际金融合作，持续加强金融市场建设和制度型开放，持续优化债券市场直接入市、“债券通”、“互换通”运行机制。加强和完善外汇管理，扩大优质企业贸易便利化政策覆盖面，升级扩围跨国公司本外币一体化资金池政策。

金融监管总局：扎实做好“五篇大文章”

7月29日，金融监管总局召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议。会议要求，系统上下要围绕年度目标任务，扎实推进防风险、强监管、促发展各项工作。

在着力防控重点领域金融风险方面，会议明确，坚持稳字当头，把握好时度效，稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理，努力实现高质量发展。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。

在落实强监管严监管要求方面，会议明确，立足监管实践，紧盯实质风险，健全金融法制，提升执法效能。加快形成“上下贯通、责任清晰、执行有力、高效有序”的监管体系，切实将“四级垂管”优势转化为金融监管效能。积极主动加强央地协同，合力防范打击非法金融活动，配合做好地方金融组织监管，更好实现同责共担、同题共答、同向发力。

在全力支持经济社会发展方面，会议指出，进一步深化金融供给侧结构性改革，扎实做好“五篇大文章”。助力因地制宜发展新质生产力，加快构建与科技创新相适应的科技金融体制。坚持和落实“两个毫不动摇”，引导金融机构完善民营企业融资支持政策。聚焦养老健康、长期护理、意外伤害、灾害应对、农业生产等民生领域，丰富普惠保险产品供给。紧盯人民群众关切，保护金融消费者合法权益。强化有效投资的融资保障，支持传统企业数智改造、绿色改造，加大消费领域信贷投放，推动金融高水平开放，促进外贸稳定增长。

国家外汇管理局：推进外汇领域高水平开放

8月1日，国家外汇管理局以视频形式召开2024年下半年外汇管理工作交流会。会议指出，下半年，外汇管理部门要推进外汇领域深层次改革和高水平开放。

会议指出，提升经常项目便利化水平，持续完善外籍来华人员外汇服务，助力贸易新业态规范创新发展。稳步推动资本项目高质量开放，稳慎拓展金融市场互联互通，升级扩围跨国公司本外币一体化资金池政策。有序推进外商直接投资外汇管理改革，更大力度吸引和利用外资。优化企业汇率避险服务。助力高质量共建“一带一路”。

会议同时强调，积极防范跨境资金流动风险，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强预期管理，维护外汇市场基本稳定。加强和完善外汇监管，推动银行外汇展业改革，完善“实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效”的跨境交易管理机制。提升非现场监管能力，高压打击地下钱庄等外汇违法违规活动。加强外汇储备经营管理能力建设，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

证监会：推动股票发行注册制走深走实

7月29日，证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议。会议明确，下一步，证监会系统要推动股票发行注册制走深走实，完善细化相关制度安排，促进加快形成市场化定价、激励约束等机制，加强发行上市全链条监管，大力推进投资端改革.

会议要求，切实维护市场平稳运行，加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理；更大力度服务实体经济回升向好。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具，稳妥有序推进资本市场制度型开放；培育高质量上市公司，引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购重组的作用。

会议同时强调，要着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。坚持重拳治乱，加大力度防假打假，健全监管执法机制，强化科技赋能，严肃惩处重大违法个案。

(责编：王震、吕骞)

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