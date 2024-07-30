林盈

原标题：光由“心”生 “点亮网络文明之光”2024年网上主题宣传活动在厦门启动

近日，“点亮网络文明之光”2024年网上主题宣传活动在厦门启动。

“点亮网络文明之光”2024年网上主题宣传活动启动。人民网摄

据悉，2024年中国网络文明大会主题为“弘扬时代精神 共建网络文明”，“点亮网络文明之光”2024年网上主题宣传活动作为中国网络文明大会的配套活动，旨在做好网上网下宣传预热，团结带领广大网民，特别是青少年，争做网络文明的倡导者、实践者、维护者，以时代新风塑造和净化网络空间，为新时代新征程凝聚向上向善的精神力量。

光，由“心”而生；光，由“新”而生。青少年是未来的希望，也是点亮网络文明之光的新生力量。“去更远的地方，去更广阔的世界，去点亮，更多人的梦。”当天活动在五位青少年的召唤声中拉开序幕。2位党的二十大代表和5位来自大连、青岛、宁波、厦门、深圳等地的青年嘉宾分享了他们的网络文明故事。

张铭泉在现场讲述亲历的“小人物”故事。人民网摄

热爱生活的脑瘫读者乐乐、豁然探讨生命观的作家粲然，这些“小人物”是厦门自媒体博主张铭泉的访谈节目主角。在他的镜头里，一个个“小人物”故事传递着真善美价值观，打动许多年轻网友。

张铭泉说，他最难忘的是普通人闪烁的光亮，这也坚定了他为青少年创作正能量内容的决心。“愿以少年之名，继续探访、思考、创作，用更深刻、更宽阔的理解力，积极向上，追逐光亮。”张铭泉说。

张怀予分享“挖姜男孩”故事报道感受。人民网摄

“姚胜旺同学，你已被大连理工大学正式录取。”屏幕中，满手泥巴的男孩含泪念着大学录取通知书的瞬间，打动无数网友，他被大家称为“挖姜男孩”。参与报道的大连理工大学融媒体中心学生记者张怀予来到现场，从报道者角度分享了这段经历。“挖姜男孩”的故事冲上热搜后，校方微信号发出《把小姚交给大工，请放心！》推文，引发网上热议，“大工不会让任何一个学生因家庭经济困难而失学”的承诺一时成为网络美谈。

张怀予说，媒体应当聚焦普通人的暖心故事，让更多“小姚”走进公众视野，通过聚焦社会温情，凸显人文关怀，从而引导向上向善、传播社会正能量的新闻形态。

被称为“六边形战士”的周玟杉讲述以网为媒诠释担当的故事。人民网摄

把一天过成“25小时”，青岛前女子特警队特战队员周玟杉被网友们称为“六边形战士”。退伍后，周玟杉试水自媒体，解锁了百余种“上天入地下海”运动，带动不少青少年加入运动行列。

以网为媒，身体力行，热心公益的周玟杉在十多年间打造了12个常态性的品牌化公益项目，年均培育青少年志愿者千余人，年累计志愿服务小时数13000余小时……她说，愿与更多人一起奔跑在青岛的海风里，播下爱的种子，感受青春的力量，诠释硬核担当。

罗高丞在台上分享自己的创作心路。人民网摄

“我还是从前那个少年，初心从未有改变，百年只不过是考验，美好生活目标不断实现。”唱着《少年》，深圳青年音乐人罗高丞走上舞台，讲述参与改编创作这首歌的心路历程。

少年眼中当有“星辰大海”，罗高丞说，他在《少年》一歌中写下的是自己作为时代新青年最真实的感受和自豪。他说，音乐是传递正能量、促进网络文明的重要途径，相信一路“声”花的美好愿景将成为现实。

黄英红讲述在互联网“种地”的故事。人民网摄

关注“原生家庭”“儿童教育”“心理健康”等青少年话题，来自宁波的国企基层政工工作者黄英红将自己的账号运营经历比作“网络种地”。用自己的心理学知识积累，安慰了许多素昧平生的孩子；在线下与孩子们面对面触碰、交流。她觉得，青春是一种疼痛的感觉，青少年网络清朗需要更多人敢于发声，直面这些“成长的烦恼”。

“当我们汇聚在一起时，就能形成强大的力量，网络空间会变得更加纯净，我们的孩子也会看到世界本来的真实与美好。”黄英红说。

张玉滚分享用一根扁担送孩子们走出大山的故事。人民网摄

接过老校长手中的扁担，踩着老校长的脚窝窝，23年前，从河南小村走出大山的张玉滚又返回母校，成为黑虎庙小学校长。此后二十多载，他用一根扁担，挑着书本教材、学具教具、油盐酱醋、蔬菜大米，往返于镇里和学校间的崎岖山路，挑起孩子们走出大山的希望。

成为孩子们的“全能老师”，张玉滚掂起勺子能做饭，拿起针线能缝纫，课桌坏了自己修，校舍破了自己补。进入网络信息时代，社会各界的支持让深山中的学校连上了网络。张玉滚说，如今山里的孩子们也有机会享受更优质的教育，互联网改变了他们的生活和命运。

丁海燕讲述互联网给聋哑儿童带来的改变。人民网摄

同样深耕教育一线二十余年，安徽省蚌埠市特殊教育中心教师丁海燕对互联网技术也有着特殊的情愫。从一支粉笔、一块黑板艰难授课，到运用互联网开展互动教学，在丁海燕看来，互联网打开了特殊孩子的视野，更多元的智慧课堂擦亮了他们的眼睛，也让他们的情感更为细腻、心灵更加充盈。

她见证残疾学生们借助互联网突破自身局限，自食其力，成为有用的人，对此感到由衷高兴。“我相信新时代的他们未来一定会更好！”丁海燕说。

七位讲述者带来不同视角的网络文明故事，触及观众的心灵深处，赢得现场掌声阵阵。

活动现场还启动了“第十三届厦门网络文化节”，以及“点亮网络文明之光”传递活动。

大连、青岛、宁波、厦门、深圳五座城市将共同发起“点亮网络文明之光”城市传递活动，以健康向上的网络文化塑造网络空间，以良好道德风尚滋养网络空间，通过组织青少年开展“快闪”、点亮城市地标建筑，搭建线下“文明会客厅”，邀请当地网络文明建设的代表人物，制作系列访谈节目等，汇聚向上向善力量，传递网络文明之光。

本次活动由中央网信办网络传播局、中央网信办网络社会工作局指导，福建省委网信办、厦门市委网信委主办，大连市委网信办、青岛市委网信办、宁波市委网信办、厦门市委网信办、深圳市委网信办承办。

(责编：罗知之、吕骞)

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