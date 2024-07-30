人民网北京7月30日电 （记者黄盛）日前，记者从国务院国资委获悉，截至今年6月底，中央企业智能算力规模同比实现翻倍增长。

国务院国资委科技创新局副局长方磊介绍说，近年来，国务院国资委把加快发展人工智能放在国资央企全局工作中统筹谋划，作为产业焕新行动和启航行动部署的主要方向，制定印发行动计划，组织召开中央企业人工智能专题推进会，开展“AI+”专项行动。

据介绍，目前，中央企业算力底座加速夯实，在上海、呼和浩特等地建成万卡集群，算力平台初步实现多元异构算力调度，支撑千亿级及以上通用大模型训练迭代，自主可控能力逐步提升，为大规模应用落地提供了支撑。同时，国务院国资委支持“九天”“星辰”等通用大模型强化技术攻关和生态培育，推进多模态大模型与跨模态图像生成能力追赶国内一线水平；持续推动大模型开放赋能，带动产业央企、民企、高校院所等共建行业模型。

记者了解到，在此前举行的第七届数字中国峰会、世界人工智能大会等会议上，多家中央企业发布了软件工厂、5G+AI新通话等标准产品，在智能网联汽车、能源化工等领域强化与华为、科大讯飞等民企合作，形成供需对接，联合打造行业大模型并推动落地，构建起人工智能产业生态。

国务院国资委副主任王宏志在今年召开的国有企业改革深化提升行动现场推进会上表示，中央企业、地方大型国有企业，特别是行业龙头企业，要加快实施“AI+”专项行动，充分发挥应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业的机遇，主动开放应用场景，积极合作打造可以融入企业生产经营系统的行业大模型，力争“以应用带技术”加快实现技术迭代升级、增长动能转换。

此外，国务院国资委在今年还两次召开相关专题推进会，要求中央企业加快布局人工智能，同时明确要把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置，不断强化创新策略、应用示范和人才聚集，着力打造人工智能产业集群。

赛迪顾问股份有限公司副总裁宋宇对此认为，我国正大力推动算力基础设施高质量发展。国资央企作为行业引领者，具备深厚的行业积累、资源沉淀以及自主安全的技术优势，在为产业发展打造“数字底座”“算力底座”的过程中将发挥重要作用。

“国务院国资委将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，中央企业也有信心、有决心、有能力抢抓战略机遇，携手各方力量，加快成为智算资源的供给者、应用场景的转化者和产业生态的培育者。”方磊表示，一是深入挖掘高价值场景并全面开放，开展供需协同合作，形成一批行业应用示范标杆；二是探索高质量数据集标准体系与建设路径，分批构建重点行业高质量数据集；三是有序推进智算中心和算力调度运营平台建设，做强智算能力供给，更好服务中小企业；四是紧盯前沿提升基础大模型能力，完善大模型测评体系，探索建立一批产业发展共同体，加快推动对外赋能。

(责编：王震、吕骞)

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