人民网北京7月30日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在会上表示，据海关统计，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍；初步测算，今年上半年进出口1.22万亿元，同比增长10.5%。

吕大良介绍，跨境电商快速发展是一个全球性现象，在越来越多的消费者和企业之间架起了直通的桥梁。党的十八大以来，我国相继推出了一系列政策措施，包括设立跨境电商综合试验区，完善拓展跨境电商零售进口正面清单，不断创新跨境电商通关监管等，推动了我国跨境电商跑出“加速度”。

“跨境电商的蓬勃发展，给海关监管服务带来了全新挑战。现在海关每年监管的跨境电商、跨境邮件快件包裹量达70多亿件，平均每天有2000万件左右。对此，海关也不断创新监管方式，开发应用跨境电商通关服务系统，着力提升跨境电商通关效率。同时，也采取切实措施，确保通得快、管得住。比如，我们开展了跨境电商进口食品风险监测、消费品抽样监测行动，开展跨境电商寄递‘异宠’综合治理专项行动等，保障了跨境电商商品质量安全，也防范违禁品入境。”吕大良说。

他表示，中国海关对跨境电商的监管实践，也为全球海关创造了经验。2018年，与世界海关组织联合举办了首届世界海关跨境电商大会，牵头制定了《世界海关组织跨境电商标准框架》。中国海关对跨境电商的统计方法实践案例，连续纳入了世界贸易组织、国际货币基金组织、联合国贸发会议等编制的《数字贸易测度手册》。积极参与世界贸易组织电子商务谈判，提出中国海关建议。《中国海关跨境电商商品质量安全管控实践》纳入了世界海关组织跨境电商良好实践案例。

吕大良指出，下一步，海关将认不断完善有利于跨境电商发展的海关监管制度。目前，海关正在研究推广跨境电商出口货物“先查验后装运”模式，以及扩大跨境电商零售出口跨关区退货试点范围等措施。海关还将不断优化完善海关跨境电商通关服务系统功能，进一步简化流程、优化服务，更好满足广大消费者和企业“买全球、卖全球”的需要。

(责编：罗知之、吕骞)

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