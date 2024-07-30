人民网北京7月30日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署副署长赵增连在会上表示，2023年外贸进出口总值较2012年增长超过17万亿元，海关监管货物量大幅增长54.5%。进入新时代，外贸的“蛋糕”更大了，高质量发展含金量也更足了。

首先，创新让中国外贸发展的底气越来越足。2023年，我国出口高技术产品同比增长6%，占出口总值的18.7%。自主创新品牌让中国潮牌如雨后春笋，从根植于传统文化的马面裙到功能多样的电子产品，不断在海外圈粉，2023年自主品牌产品出口增长9.3%，占整体出口的21%。

其次，绿色成为外贸高质量发展鲜明的底色。我国出口的每10辆汽车中有4辆是电动汽车，每10辆轨道机车中有7辆是电力机车，出口的蓄电池近九成是锂电池，外贸出口的绿色属性更强了。

第三，区域协调发展稳固了外贸的底盘。东部地区是我国外贸的压舱石，进出口连续三年超过30万亿元。中西部地区有效承接产业转移，外贸占比提高了近7个百分点。东北三省进出口不断扩大增长，2023年增速比全国快了1.6个百分点。京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重大区域战略已成为外贸的动力源。党的十八大以来，贡献了外贸增长的近六成。

赵增连指出，与此同时，中国的高质量发展也让全球贸易伙伴共享了中国超大市场机遇，海关坚决贯彻落实扩大进口战略，有序加大准入力度，目前在海关注册的进口农食产品境外企业已经超过了50万家。党的十八大以来，我国累计进口超过150万亿元，年均增长4.2%，水果、化妆品、妇幼用品等消费品进口快速增长。“外贸的发展不是靠单边保护出来的，而是要靠开放赢得发展，靠合作求得共赢。‘小院高墙’只会自我孤立，开放共享才是繁荣发展的必由之路。”

赵增连介绍，下一步，海关将进一步支持打造制度型开放新高地建设，持续推进综合保税区政策创新和监管改革，优化自由贸易试验区海关监管制度创新机制，建立与新质生产力发展需求相适应的海关监管模式，营造有利于新业态新模式发展的制度环境，支持跨境电商、海外仓、市场采购、保税维修等新业态新模式的规范发展。加强国外技术性贸易措施研究，充分发挥海关对外合作磋商机制作用，努力推动消除国外不合理的技贸措施，为外贸经营主体保驾护航，推动外贸可持续、高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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