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上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.5%

2024年07月30日10:42 | 来源：人民网
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人民网北京7月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日公布数据显示，据对全国7.7万家规模以上文化及相关产业企业（以下简称“文化企业”）调查，2024年上半年，文化企业实现营业收入64961亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.5%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入27024亿元，比上年同期增长11.2%，快于全部规模以上文化企业3.7个百分点。

分产业类型看，文化制造业实现营业收入19221亿元，比上年同期增长5.4%；文化批发和零售业11031亿元，增长6.3%；文化服务业34709亿元，增长9.0%。

分领域看，文化核心领域实现营业收入43311亿元，比上年同期增长8.3%；文化相关领域21650亿元，增长5.7%。

分行业类别看，新闻信息服务实现营业收入8768亿元，比上年同期增长9.8%；内容创作生产14628亿元，增长10.2%；创意设计服务10958亿元，增长6.7%；文化传播渠道7818亿元，增长6.1%；文化投资运营319亿元，增长6.1%；文化娱乐休闲服务819亿元，增长5.8%；文化辅助生产和中介服务7589亿元，增长7.0%；文化装备生产3007亿元，增长10.4%；文化消费终端生产11054亿元，增长3.7%。

分区域看，东部地区实现营业收入51680亿元，比上年同期增长8.1%；中部地区7371亿元，增长6.6%；西部地区5365亿元，增长3.5%；东北地区545亿元，增长2.4%。

上半年，文化企业实现利润总额5250亿元，比上年同期增长8.9%；营业收入利润率为8.08%，同比提高0.11个百分点。上半年末，文化企业资产总计201411亿元，比上年同期增长6.8%；每百元资产实现营业收入为65.2元，同比增加0.2元。

图片来源：国家统计局官网

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(责编：杨曦、吕骞)
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