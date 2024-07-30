人民银行：6月债券市场共发行各类债券70916.0亿元
2024年07月30日10:40 | 来源：人民网
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人民网北京7月30日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2024年6月份债券市场发行情况显示，6月份，债券市场共发行各类债券70916.0亿元。
国债发行12816.4亿元，地方政府债券发行6714.4亿元，金融债券发行8334.7亿元，公司信用类债券发行12339.2亿元，信贷资产支持证券发行244.9亿元，同业存单发行29843.4亿元。
截至6月末，债券市场托管余额165.0万亿元。其中，银行间市场托管余额144.4万亿元，交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看，国债托管余额30.9万亿元，地方政府债券托管余额42.3万亿元，金融债券托管余额39.3万亿元，公司信用类债券托管余额32.5万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.3万亿元，同业存单托管余额17.5万亿元。商业银行柜台债券托管余额793.5亿元。
(责编：罗知之、吕骞)
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