郭春丽

2024年上半年，尽管国内外环境复杂多变，但我国经济运行总体平稳，既有量的增长，更有质的提升，交出一份可圈可点、沉甸甸的成绩单。7月30日起，人民网将邀请经济领域权威专家，就上半年国民经济运行特点进行观察、解读。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，实现了质的有效提升和量的合理增长。

二三次产业、内外部需求协同发展，经济保持稳定向好

从供给侧看，工业生产较快增长，服务业持续恢复，三次产业协同支撑经济稳定向好。上半年规上工业增加值同比增长6.0%，较上年全年加快1.4个百分点，41个工业大类行业中，39个行业增加值同比增长，增长面为95.1%。服务业增加值比增长4.6%。6月份，制造业生产经营、服务业业务活动预期指数分别为54.4%、57.6%，均持续处于景气区间。

从需求侧看，国内需求持续释放，外贸出口增势良好，三大需求协同推动经济稳定向好。上半年，全国固定资产投资完成额（不含农户）增长3.9%，比上年同期加快0.1个百分点，比上年全年加快0.9个百分点，其中基础设施、制造业投资同比分别增长5.4%、9.5%，增速均明显高于全部投资。社会消费品零售总额同比增长3.7%，实物商品网上零售额增长8.8%，较社会消费品零售总额高5.1个百分点。出口活力进一步增强，上半年货物出口同比增长6.9%，较去年全年加快6.3个百分点。

新动能成长壮大，经济转型升级深入推进

从供给侧看，制造业高端化、智能化、绿色化转型态势明显，新质生产力加快培育成长。上半年规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，快于整体工业1.8个百分点，增加值占全部规模以上工业的比重为33.3%，较一季度提升1.5个百分点。细分行业领域，上半年电子、汽车行业增加值同比分别增长13.3%、9.8%；产品层面，集成电路、服务机器人、液晶显示屏等产量分别同比增长28.9%、22.8%、19.1%。绿色产业产品生产较快增长，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长34.3%、17.8%。出口结构加快优化，机电产品出口增长8.2%，占出口总额的比重为58.9%，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路、汽车出口额分别增长10.3%、25.6%、22.2%。

从需求侧看，高技术产业投资较快增长，上半年同比增长10.6%，较全社会固定资产投资高6.7个百分点，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.1%、11.7%。细分领域，航空航天器及设备制造业、计算机及办公设备制造业、电子及通信设备制造和电子商务服务业投资分别增长38.3%、12.1%、9.9%和24.1%；得益于大规模设备更新改造等政策，上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%，对全部投资增长的贡献率达到54.8%。升级类商品需求旺盛，上半年限额以上单位通讯器材类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长11.3%、11.2%，高能效等级家电、智能家电销售实现较快增长。消费新业态新模式成长壮大，上半年直播带货、即时零售等继续保持快速增长，为消费增长注入了新动力。

企业效益好转，居民收入改善

前5个月，规模以上工业企业利润同比增长3.4%，在41个工业大类行业中，有32个行业利润同比增长，占比近八成，占比较前4个月扩大了2.4个百分点。截至5月底，工业企业亏损面较年初下降3.5个百分点。上半年，全国城镇调查失业率平均值5.1%，较上年同期下降0.2个百分点。全国居民人均可支配收入累计实际同比增长5.3%，高于GDP增速0.3个百分点。

下一步，随着进一步全面深化改革深入推进和宏观政策持续落地见效，增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期将取得更为显著的效果，将持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为完成全年各项目标打下坚实基础。（作者系中国宏观经济研究院经济研究所所长、研究员）

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经