人民网北京8月6日电 （记者黄盛）中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）在8月5日发布声明表示，近日，个别自媒体称“转融通数据全是虚拟的，融券卖出的量实际上是根本没有上限的”，相关说法属于造谣。

中证金融表示，2023年下半年以来，证监会根据市场情况和投资者对融券转融券业务的关切，采取了一系列加强监管和逆周期调节的举措，并于今年7月10日依法批准中证金融暂停转融券业务。融券和转融券规模稳步下降，截至2024年8月2日，转融券余额已降至171亿元，较7月10日新规前降幅超过40%；融券余额已降至212亿元，较新规前降幅超过30%。

另据记者了解，为解决证券公司融券业务券源不足问题，转融券制度于2013年推出。出借方将证券借给中证金融，证券公司从中证金融借入证券，再提供给投资者融券卖出。期间，转融券每个环节都有真实的股票划转记录，且可实现全流程回溯。中证金融公司网站公布每个交易日转融券成交量、费率、余量和余额等数据，并且这些信息基于真实交易的客观记录。

此外，根据转融券规则，转融券业务均是以券还券，未曾发生现金了结情况。规则虽然允许现金了结，但主要适用于股票长期停牌或者退市等极端情形。转融券开展十余年来，累计交易达数百万笔，均通过股票现券方式归还。

中证金融表示，我国现行的转融券业务框架严格禁止“裸卖空”，禁止投资者在没有股票的情形下卖出股票。投资者融券卖出股票，一定对应出借方持股数量减少，不可能发生融券卖出不存在的股票的情况。现有的规章制度明确规定，转融券融出的证券余额不得超过该证券上市可流通市值的10%。

也有业内人士表示，融资融券是资本市场重要的基础性制度之一，对平抑非理性波动，促进多空平衡与价格发现，吸引中长期资金入市具有积极作用。从国内证券市场发展和集中监管实际需要出发，我国的转融通制度，一方面为融资融券业务提供必要的资金和证券来源；另一方面也为监管部门掌握业务开展情况，加强日常监管，及时采取逆周期调节措施提供了手段。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经