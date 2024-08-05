人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

小账本里看发展

“小包裹”撬动全球大市场

人民网记者乔业琼 孙红丽
2024年08月05日08:47 | 来源：人民网
小字号

“中国智造产品海外‘圈粉’”“足不出户畅享全球购”……近年来，我国跨境电商得到蓬勃发展。现在，每天约有900万个“小包裹”往来于中国和世界各国之间，让消费者“购全球”更加方便快捷。

我国跨境电商的发展有多快？数据是最好的证明。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。2024年上半年，我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%，增速高于同期我国外贸整体4.4个百分点。2023年我国跨境电商进出口较2018年增长1.2倍，跑出“加速度”……

走进外贸从业者一线，翻看一个个经营小账本，人民网记者带您感受新质生产力赋予企业的澎湃发展动力。

营销账：跨境赋能销售额“节节攀升”

“现在国际海运费用不稳定，我们得抢抓低价时机，尽快出货。”每天早上8点，是河北保定市欣海公司负责人杨佩钦最忙碌的时候。点货、盘货、清货……在杨佩钦的熟练指挥下，一只只装满PC板材的集装箱有条不紊地踏上了国际分发的出海之旅。

客户正在欣海公司的工厂查验PC瓦板。受访者供图

客户正在欣海公司的工厂查验PC瓦板。受访者供图

忙里偷闲，杨佩钦拉着记者算了一笔账：今年上半年销售额同比增长近20%，新产品成单率提高10%，仅新品PC瓦在中亚市场的占有率就达到近30%。“这多亏了跨境电商平台对我们业务的赋能。”杨佩钦笑着说。

2013年，上海自贸区正式挂牌。“就是那时候，我第一次接触到阿里巴巴的跨境电商平台，将目光投放到国际市场。”回忆起11年来开拓海外市场的经历，杨佩钦仍历历在目。从产品、宣传到大数据分析，在平台的赋能下，公司陆续推出专利化的芦苇板、定制化六棱瓦等不同款式颗粒板，不但实现销售业绩增长，还提升了品牌意识。

“我们的年服务客户从两只手数得过来，到现在有几百家，实现了年均10%的增长。”杨佩钦信心满满地说：“今年公司研发出钻石六棱瓦、荔枝纹瓦、喷砂耐力板等新品类，上新PC瓦生产线，产品交付期大大缩短。同时，通过及时调整销售策略，继续开拓中亚、中东市场，预计下半年会有一个小突破。”

时间账：海外仓最快实现“当日送达”

“今天下单，最快当天就可以收到中国好货。”这是近年来不少海外买家的购物体验。

中国商品快递当日达的背后，离不开一个个海外仓的身影。海外仓，就是出口企业将货物批量发送至国外仓库来实现本地销售、本地配送，是跨境电商更快速度的一大保障。

在中通国际柬埔寨的一个海外仓，业务员们正在装卸货物。受访者供图

在中通国际柬埔寨的一个海外仓，业务员们正在装卸货物。受访者供图

对比普通跨境物流和海外仓在地仓储模式，中通国际业务副总裁李鹏向记者展示了两个账本：

一个是时间账：在非洲，中通国际一件代发运送至当地消费者手中，从3周左右，缩短到最快2日达；在澳大利亚，从按月计时，到2日可达；在柬埔寨，从10天起步，到现在甚至可以实现当日达。

一个是业务账：今年上半年以来，在非洲，中通国际物流费用降低了30%到50%不等；在澳大利亚，快递业务量增长近4倍；在柬埔寨，快递业务量同比上涨了29.3%。

“我们8年前就开始布局海外仓，这不仅让快递送得更快，优化租金和人力等成本，还能提供退换货和售后服务，提升买家购物体验和购买转化率。”李鹏说，目前公司正在优化智能化仓储建设，预计今年海外仓业务将上一个新台阶。

产业账：一车出海带动“全链”出海

“走出去、走上去”，从“中国制造”到“中国智造”，如今，正有越来越多的企业走出国门，凭借创新技术挖掘在国际市场上的发展机遇与无限可能。

在海信工厂，技术工人正在生产电视。受访者供图

在海信工厂，技术工人正在生产电视。受访者供图

“又来新订单啦！这是德国家电零售商MediaMark少有的单月二次集中采购订单。”海信德国公司总经理侯路对记者说，刚刚过去的欧洲杯不仅点燃了世界球迷的热情，更带动了大屏电视的海外销售。

“今年上半年，海信电视全球出货份额继续提升，在德国市场累计销售量占有率达12.9%。”侯路在盘点账本时说。

他兴奋地向记者介绍，依托显示技术的迭代创新，海信成为今年欧洲杯VAR（视频助理裁判）显示官方合作伙伴，助力裁判作出更精准的判断。“这不仅是对我们技术的认可，更是品牌力量在全球体育盛事中的体现。”

出口“老三样”焕发新生机，“新三样”展现新优势。

上海洋山港码头，运往泰国的哪吒汽车正在装入滚装船中。受访者供图

上海洋山港码头，运往泰国的哪吒汽车正在装入滚装船中。受访者供图

在浙江桐乡市哪吒汽车生产车间里，智能生产设备正在加足马力运转，冲压、涂装、焊装、总装……数十道工序紧密推进，全靠机器人自动生产，涵盖电驱、增程、热控、智能域控、中央超算、滑板底盘等核心技术与零部件系统。

哪吒汽车CEO张勇拿出了今年的账本：1月至6月共出口新能源汽车17687台，已超去年全年的出口量，同比增长154%。

“今年将继续升级海外营销官网、海外经销商管理平台和用户运营APP，拓展销售和服务网络，以一车出海带动全产业链出海。”张勇说。

随着中国品牌的“触角”逐渐延展向全球，“小包裹”撬动全球大市场将有更多着力点。“近期我们做了问卷调查，数据显示接近八成跨境电商企业看好下半年的增长势头。”8月2日，商务部对外贸易司司长李兴乾在国新办发布会上如是说。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
收到暴雨预警怎么办？9条防汛避险知识请牢记
　　
记者去哪儿 | 看保险“两器”作用服务国计民生
　　帮助自然灾害受灾群众和经营主体渡过难关，对工农业安全生产进行损失补偿和事故预防，助力完善新就业形态人员社会保障体系……保险业正在通过分散风险、及时理赔、推动预防，来减少人民群众生命财产损失，提高全社会整体抗风险能力，更好发挥“经济减震器”和“社会稳定器”的作用。 特别是在风险减量服务创新上，保险机构推出的“保险+科技+服务”模式，正从“事后赔付”向“事前防灾、事中减灾、事后救灾、及时赔付”的“保防减救赔”一体化服务转变，更好服务人民群众美好生活与实体经济的发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部