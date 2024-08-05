人民网记者乔业琼 孙红丽

“中国智造产品海外‘圈粉’”“足不出户畅享全球购”……近年来，我国跨境电商得到蓬勃发展。现在，每天约有900万个“小包裹”往来于中国和世界各国之间，让消费者“购全球”更加方便快捷。

我国跨境电商的发展有多快？数据是最好的证明。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。2024年上半年，我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%，增速高于同期我国外贸整体4.4个百分点。2023年我国跨境电商进出口较2018年增长1.2倍，跑出“加速度”……

走进外贸从业者一线，翻看一个个经营小账本，人民网记者带您感受新质生产力赋予企业的澎湃发展动力。

营销账：跨境赋能销售额“节节攀升”

“现在国际海运费用不稳定，我们得抢抓低价时机，尽快出货。”每天早上8点，是河北保定市欣海公司负责人杨佩钦最忙碌的时候。点货、盘货、清货……在杨佩钦的熟练指挥下，一只只装满PC板材的集装箱有条不紊地踏上了国际分发的出海之旅。

客户正在欣海公司的工厂查验PC瓦板。受访者供图

忙里偷闲，杨佩钦拉着记者算了一笔账：今年上半年销售额同比增长近20%，新产品成单率提高10%，仅新品PC瓦在中亚市场的占有率就达到近30%。“这多亏了跨境电商平台对我们业务的赋能。”杨佩钦笑着说。

2013年，上海自贸区正式挂牌。“就是那时候，我第一次接触到阿里巴巴的跨境电商平台，将目光投放到国际市场。”回忆起11年来开拓海外市场的经历，杨佩钦仍历历在目。从产品、宣传到大数据分析，在平台的赋能下，公司陆续推出专利化的芦苇板、定制化六棱瓦等不同款式颗粒板，不但实现销售业绩增长，还提升了品牌意识。

“我们的年服务客户从两只手数得过来，到现在有几百家，实现了年均10%的增长。”杨佩钦信心满满地说：“今年公司研发出钻石六棱瓦、荔枝纹瓦、喷砂耐力板等新品类，上新PC瓦生产线，产品交付期大大缩短。同时，通过及时调整销售策略，继续开拓中亚、中东市场，预计下半年会有一个小突破。”

时间账：海外仓最快实现“当日送达”

“今天下单，最快当天就可以收到中国好货。”这是近年来不少海外买家的购物体验。

中国商品快递当日达的背后，离不开一个个海外仓的身影。海外仓，就是出口企业将货物批量发送至国外仓库来实现本地销售、本地配送，是跨境电商更快速度的一大保障。

在中通国际柬埔寨的一个海外仓，业务员们正在装卸货物。受访者供图

对比普通跨境物流和海外仓在地仓储模式，中通国际业务副总裁李鹏向记者展示了两个账本：

一个是时间账：在非洲，中通国际一件代发运送至当地消费者手中，从3周左右，缩短到最快2日达；在澳大利亚，从按月计时，到2日可达；在柬埔寨，从10天起步，到现在甚至可以实现当日达。

一个是业务账：今年上半年以来，在非洲，中通国际物流费用降低了30%到50%不等；在澳大利亚，快递业务量增长近4倍；在柬埔寨，快递业务量同比上涨了29.3%。

“我们8年前就开始布局海外仓，这不仅让快递送得更快，优化租金和人力等成本，还能提供退换货和售后服务，提升买家购物体验和购买转化率。”李鹏说，目前公司正在优化智能化仓储建设，预计今年海外仓业务将上一个新台阶。

产业账：一车出海带动“全链”出海

“走出去、走上去”，从“中国制造”到“中国智造”，如今，正有越来越多的企业走出国门，凭借创新技术挖掘在国际市场上的发展机遇与无限可能。

在海信工厂，技术工人正在生产电视。受访者供图

“又来新订单啦！这是德国家电零售商MediaMark少有的单月二次集中采购订单。”海信德国公司总经理侯路对记者说，刚刚过去的欧洲杯不仅点燃了世界球迷的热情，更带动了大屏电视的海外销售。

“今年上半年，海信电视全球出货份额继续提升，在德国市场累计销售量占有率达12.9%。”侯路在盘点账本时说。

他兴奋地向记者介绍，依托显示技术的迭代创新，海信成为今年欧洲杯VAR（视频助理裁判）显示官方合作伙伴，助力裁判作出更精准的判断。“这不仅是对我们技术的认可，更是品牌力量在全球体育盛事中的体现。”

出口“老三样”焕发新生机，“新三样”展现新优势。

上海洋山港码头，运往泰国的哪吒汽车正在装入滚装船中。受访者供图

在浙江桐乡市哪吒汽车生产车间里，智能生产设备正在加足马力运转，冲压、涂装、焊装、总装……数十道工序紧密推进，全靠机器人自动生产，涵盖电驱、增程、热控、智能域控、中央超算、滑板底盘等核心技术与零部件系统。

哪吒汽车CEO张勇拿出了今年的账本：1月至6月共出口新能源汽车17687台，已超去年全年的出口量，同比增长154%。

“今年将继续升级海外营销官网、海外经销商管理平台和用户运营APP，拓展销售和服务网络，以一车出海带动全产业链出海。”张勇说。

随着中国品牌的“触角”逐渐延展向全球，“小包裹”撬动全球大市场将有更多着力点。“近期我们做了问卷调查，数据显示接近八成跨境电商企业看好下半年的增长势头。”8月2日，商务部对外贸易司司长李兴乾在国新办发布会上如是说。

(责编：乔业琼、高雷)

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