“带你读懂三中全会”系列报道
《财米油盐》｜从“陪人唠嗑”看要素市场改革如何提升经济“含新量”？
2024年08月03日13:49 | 来源：人民网
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党的二十届三中全会7月15日至18日在北京举行。会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称“《决定》”)。
在“构建全国统一大市场”一节中，《决定》强调，“完善要素市场制度和规则，推动生产要素畅通流动、各类资源高效配置、市场潜力充分释放”。《决定》同时提出，“完善主要由市场供求关系决定要素价格机制，防止政府对价格形成的不当干预。健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制”。
要素市场改革将如何提升中国经济“含新量”？人民网《财米油盐》举例带您解。
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(责编：申佳平、章斐然)
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