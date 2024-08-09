人民网记者 李栋

盈盈夏日，流水澹澹。在陕西安康市紫阳县一家特色农庄里，各地游客围着池塘享受着午后的嬉水时光。

“前几年，为讨生活我去了浙江打工。虽然有点成就，但心里还藏了一个梦：回乡创业。没想到，这么快就圆梦了。”乡村旅游从无到有，从有到强，农庄老板毕梅深有感触。

什么是和美乡村发展路上的内生动力？对于个人经营主体毕梅而言，是一本打造农文旅融合的“增收账”；对于紫阳县蜡竹村的乡村产业而言，是一本立足当地地理气候优势的“产业账”；对于县河镇牛岭社区村民而言，是一本农村人居环境绘就和美乡村的“生态账”。

算好“增收账” 连片打造农文旅融合发展示范带

蒿坪镇，距紫阳县城15公里，位于汉江上游，北有秦岭，南有巴山，独特的气候条件，造就了良好的生态宜居环境。

紫阳县蒿坪镇连片打造农文旅融合发展示范带。人民网记者 李栋摄

近年来，以山水为媒，以生态为本，以文化为韵，连片打造和美乡村示范带，一幅“产业旺、村容美、乡风好、活力足”的新时代画卷正展现在人们眼前。

“2014年，农家乐从刚开始的占地仅几十平方米，发展到如今的2000平方米，旺季时日均接待游客能到500人。”提起这些年乡村环境改善带来的产业机遇，毕梅十分欣喜，“接下来，还要把服务项目紧扣市场需求，脚踏实地把农家乐做大做强，让乡村农文旅释放强大活力。”

蒿坪镇党委书记胡渊告诉记者，近年来，蒿坪镇坚持项目带动，延伸产业链条，采取“村集体经济+农户+基地”经营模式，建成“千亩茶海”“百亩粮蔬”“百亩荷塘”“百亩茶山”“百家庭院”五大产业园区，实现农业经济作物规模化、标准化、科学化种植。

中央经济工作会议提出“强化农民增收举措”。胡渊认为，算好“增收账”，不能只看一地一产，更需要着重提升乡村富民产业链。近年来，在产业兴农、质量兴农、绿色兴农的政策导向下，各地把联农带农益农机制作为享受政策优惠的前提条件，乡村产业正在精准培育。

算好“产业账” 打造“山地版”和美乡村

沿着山路行驶半个小时，记者从紫阳县城来到了焕古镇蜡竹村，5条新建的山地轨道运输车正往山坡高处的茶园运送肥料，无人机腾空起飞，喷洒着营养液。

陕西安康紫阳县焕古镇蜡竹村茶园。人民网记者 李栋摄

“这里的茶园普遍分布山地陡坡上。20世纪90年代，全村借助退耕还林政策机遇，大面积栽种茶树，发展起了茶产业。”焕古镇党委书记孟庆国介绍，蜡竹村是典型的“山地村”，通过持续组织茶农开展茶园管护、茶叶生产技术培训，教育引导茶农进行全域绿色无公害种植和生产，不断提升亩均效益，当地茶产业不断做大做强。

数据最有说服力：全村4500亩茶园管护率达100%，8家经营主体年产量达90吨，带动茶农人均增收超过1.5万元，同时容纳带动了1300余人就业。

如今在蜡竹村，茶农从“会种地”变成“慧种地”。技术新、装备强，科技范儿十足，科技赋能下的茶产业连年跃升新台阶。

“目前，全县培育茶企441家，发展茶园26万亩，茶叶年产量1.2万余吨，茶叶综合产值达到60亿元。”紫阳县农业农村局局长喻铭星表示，下一步，要提升质效，降低生产成本，在采摘、加工工艺上下功夫，带动产量和产值双增长。

算好“生态账” 发展壮大集体经济

在安康市汉滨区县河镇，这几年，当地的牛岭社区把“生态账”算得明明白白。

在这里，道路干净整洁，农家庭院错落有致，悠悠青山连绵不绝，一幅幅恬静悠然的美丽乡村图景尽收眼底。

陕西安康汉滨区县河镇牛岭社区，村道被鲜花点缀。人民网记者 李栋摄

时过中午，51岁的村民成国亮正满脸带笑地坐在去年新翻盖的房前纳凉。“房子盖得漂亮，村里道路也实现了硬化，村里的游客越来越多……”提起变化，成国亮有说不完的话。

“房屋翻盖的不仅仅是成国亮一家。”村支部书记成英地接过话茬，“去年全村158户的房屋全部焕然一新，综合各种优惠政策，户均只需支付1.5万元左右。”

环境美了，下一步就是要让村民的钱袋子越来越鼓。县河镇党委书记陈宇明介绍，以村集体经济为主导，在种植油茶、杨梅和养殖中蜂的基础上，去年还成立了旅游开发公司。“村民吃上了‘旅游饭’，去年接待游客36万人次，其中9家还做起了农家乐生意。”

“改善农村人居环境，是推进乡村全面振兴的重点任务，是农民群众的深切期盼。”农业农村部乡村建设促进司相关负责人介绍，下一步，要因地制宜提高标准，突出清理村路两旁、河道沟渠、背街暗巷等重点区域，引导农民群众通过栽植果蔬、花木等绿化、美化庭院，算好“生态账”，吃上“生态饭”。

“家里还有几间旧房，我准备继续改造成茶室、阅读室，既有鸟语花香，又有文化气息，让大伙儿常来聚聚，这场景想想就觉得美……”成国亮对未来充满期待。

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(责编：罗知之、高雷)

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