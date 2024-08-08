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小账本里看发展

这把装备“高端局”，中国制造靠什么赢？

申佳平 方经纶
2024年08月08日08:54 | 来源：人民网
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盛夏时节，浙江宁波，甬舟铁路，地下58米，重达460吨的“庞然大物”正“埋头苦干”——这台国产超大直径盾构机“甬舟号”正在掘进世界长度最长、直径最大、地质最复杂、施工难度最大的海底高铁隧道。

与酷暑相比，四川德阳也许更“燃”。7月4日，15兆瓦重型燃气轮机（代号“G15”）正式下线，联合循环一小时发电量超过2.2万千瓦时，可满足2500个家庭1天的用电需求。

掘进、向前；点火、升温……这是我国高端装备“掘金”突破的生动缩影。今年上半年，全国规上装备制造业增加值同比增长7.8%；装备制造业PMI连续4个月保持扩张；高技术产业投资同比增长10.6%。

立足世界第一制造业大国，打赢这把向新、向智、向绿的“高端局”，装备制造业信心和底气何在？答案藏在一个个转型升级、技术创新的铿锵步履中。

“仅考虑短期商业价值，可能不会做自主燃机”

G15的成功，其实是站在“大哥”G50的肩膀之上。作为国内首台全国产化F级50兆瓦重型燃机，G50被亲切地称为“中国争气机”。

国内首台自主研制15MW重型燃气轮机。受访者供图

国内首台自主研制15MW重型燃气轮机。受访者供图

“如果仅考虑短期商业价值，可能不会选择做自主燃机。”东方汽轮机科技管理部党支部书记文圆圆面对记者竟先泼出一盆“冷水”。

重型燃机，是迄今为止效率最高的热功转换类发电设备，被广泛应用在分布式能源、风光互补等领域，但因其设计、制造等技术难度较高，被视为装备制造业“皇冠上的明珠”。

“实现国产自研，得面对诸多不确定性，需要持续投入大量资源，才有博得未来成功的可能。”文圆圆回忆道，从2009年立项启动到2023年投入商用，G50的研发历经14载投入20亿，在很长时间里研发团队都感到身处“黑暗”之中。

这种“一厢情愿”，值得吗？听到这个问题，文圆圆顿了顿，将自主燃机背后的“价值账”向记者娓娓道来。

20多年前，东方汽轮机以市场换技术的方式与国外知名厂商合作生产重型燃机，主要进行冷端部件生产及整机组装，产品国内市场占有率一度高达60%。

“但很快事实告诉我们，再怎么合作，别人也不会把关键核心技术‘换’给你。还是得自己做！”文圆圆解释，与冷端部件相比，热端部件数量虽仅占重型燃机全部零部件的一成左右，却直接关系到燃机的效率和稳定性。

为了解决热端部件“卡脖子”难题，把重型燃机核心技术真正抓在自己手中，东方汽轮机在4000多个日日夜夜，经历了一场场试验停滞、一次次点火失败，从“0”到“1”不断突破，终于啃下了这块“硬骨头”。

“探索之火”还在熊熊燃烧。东方汽轮机数字化与智能制造部副部长易泰勋骄傲地介绍道，截至目前，他们已实现2万多个零部件国产化，主机国产化率达100%，同时还建成了国内首个燃机智慧制造基地，可实现高温部件合格率超80%；总装周期缩短50%，整体产能提升400%。

7月初，国内首批商业化G50燃机订单被签订，产业发展“再下一城”。

“市场的认可，让我们充满了前进的动力。”东方汽轮机市场营销中心主任曾明静说，“我们还将积极探索新兴产业领域技术突破，努力让更多国产高端装备制造产品‘走出去’。”

“叶片延长1米，不止‘加一’那么简单”

在海南东方明阳新能源高端装备产业基地，记者以20公里/小时的速度驾车在长达143米的MySE292型号风机叶片身侧驶过，从踩下油门到熄火停车，用时约40秒。

直观感受143米风机叶片长度。 人民网记者 符武平摄

直观感受长达143米的MySE292型号风机叶片。人民网记者 符武平摄

叶片越长，风机捕获风能的效率更高。

“这款叶片扫风面积超6.6万平方米，相当于9.4个标准足球场大小。”东方明阳新能源东方基地综合管理负责人王家晖算起“效率账”：延长叶片可以提高设备的效率和产能，增加叶片长度使得风轮扫掠面积更大，捕获的风能更多。MySE292型号风机叶片实装后，单套机组全年发电量可达8000万度，约等于9.6万户居民的年总用电量。

叶片越长，损耗甚至断裂的风险却也越大。

“叶片延长1米，不止‘加一’那么简单。”王家晖介绍，研发团队创新采用气弹裁剪技术，相当于给风机叶片穿上一件特制的“衣服”，从而让叶片在转动时减少因为风力变化而产生的震动，实现叶片在长度加长、柔性增加的情况下还能保持稳定的效果。

“想创新就要投入成本，但技术突破将为我们赢得巨大回报！”王家晖说，这笔惠及未来的“创新账”，是全体“风机人”的共同期待。

在东方明阳新能源高端装备产业基地上，长达143米的MySE292风电叶片如躺卧在地的巨龙。人民网记者 符武平摄

在东方明阳新能源高端装备产业基地上，长达143米的MySE292风电叶片如躺卧在地的巨龙。人民网记者 符武平摄

赛迪研究院产业政策研究所所长王昊向记者表示，我国大力推动高端装备制造业向高端化、智能化等方向发展，显著提升了行业的整体效益。

数据显示，上半年装备制造业利润同比增长6.6%，拉动规上工业利润增长2.2个百分点，对规上工业利润增长的贡献率超六成。

“造船业‘绿色账’，怎么算都划算”

“看，这就是我们说的‘绿头怪’！”在中国船舶沪东中华造船厂的一艘集装箱船上，工人们为绿色的船首防风罩起了一个有趣的“外号”。

“绿头怪”，是近两年的新设计，可以有效降低船舶行驶风阻，让船舶在正常行驶当中降低2%左右的燃料消耗。

“绿色船舶中国造”已然成为备受瞩目的新趋势——全球每产生10份造船新订单，就有超过七成流向中国。今年上半年，我国新接绿色动力船舶订单国际份额达71.7%，并且实现对主流船型的全覆盖。

中国船舶沪东中华总经理陈军介绍，今年船厂已承接200多亿人民币的订单，超90%以上的船型为绿色动力。

7月19日，由中国船舶集团有限公司自主研发、设计和建造的全球首款、中国首制江海直达型14000立方米液化天然气（LNG）加注运输船“淮河能源启航”轮交付。该船的国产化率达到85%以上，打破国际技术壁垒，为世界LNG船关键核心装备设计建造提供了又一“中国方案”。

图为“淮河能源启航”号。受访者供图

图为“淮河能源启航”号。受访者供图

在王昊看来，该船配备双燃料动力全回转推进系统和增强型智能集成自动化系统，代表了船舶制造智能化、绿色化的最新发展方向。

“造船业‘绿色账’怎么算都划算，既能减少环境污染，同时还能增加效益。”王昊表示，我国造船业持续聚焦环保与可持续的生产方式，减少能源消耗和污染排放，在政策支持和市场需求变化中抢占先机，将继续保持全球领先。

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(责编：方经纶、高雷)
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