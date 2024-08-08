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前7月中国铁路完成固定资产投资4102亿元 同比增10.5%

2024年08月08日09:57 | 来源：人民网
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人民网北京8月8日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，今年1至7月，全国铁路完成固定资产投资4102亿元人民币，同比增长10.5%。

国铁集团相关部门负责人介绍，7月份铁路重点工程建设进展顺利，日兰高铁庄寨至兰考南段建成通车，日照至兰考高铁全线贯通运营，山东半岛城市群与中原城市群间的时空距离进一步压缩；宣城至绩溪高铁、包头至银川高铁惠农至银川段、四川成都至青海西宁铁路镇江关至黄胜关段启动联调联试，杭温高铁开始试运行。

此外，一批重点控制性工程取得重大进展，沪渝蓉高铁钟祥汉江铁路特大桥主桥合龙、合肥至新沂高铁淮河特大桥贯通、兰州至合作铁路洮河大桥主墩全部封顶。

下一步，国铁集团将发挥铁路建设投资的有效拉动作用，高质量推进铁路规划建设，加快重点项目前期工作，抓好在建项目施工组织，紧盯年内投产项目，确保安全优质按期开通运营。

(责编：王连香、高雷)
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