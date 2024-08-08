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持续赋能新业态 数字消费激活经济发展新潜力

人民网记者 王绍绍
2024年08月08日09:16 | 来源：人民网
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消费作为经济增长的主引擎，对于促进经济发展具有重要作用。今年上半年，消费市场生机蓬勃，线上消费增长平稳，展现出强劲的韧性和活力。

近日发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，加快生活服务数字化赋能，构建智慧商圈、智慧街区、智慧门店等消费新场景。

国家统计局数据显示，1-6月份，全国网上零售额70991亿元，同比增长9.8%。其中，实物商品网上零售额59596亿元，增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.3%。

“今年以来，一系列扩内需促消费政策持续发力显效，消费潜力不断释放，服务消费增势良好，消费需求延续恢复态势，拉动经济增长的主动力作用显著。”国家统计局相关负责人介绍，要推进消费品以旧换新释放消费潜能，着力增强居民消费能力，不断培育壮大消费新增长点，推动消费市场持续扩大，进一步发挥消费对经济发展的基础性作用。

近期，线上消费热情高涨，我国网络零售业不断发展，持续促进消费恢复向好。直播带货、即时零售等电商新模式快速兴起，拉动线上消费增长作用明显。数据显示，上半年，网络购物促销力度加大，网上零售持续较快增长。

电商经济的发展有利于重构零售业态，成为引领消费的重要力量，催生出潜力巨大的电商市场。中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为，今年上半年，我国网络零售的销售增长速度比较可观，这主要得益于以数字消费为代表的新业态和一些新产品的出现。

数字赋能在推动电商高质量发展方面发挥关键作用。近年来，产业电商数字化双向赋能产业链上下游，一站式集采、云工厂、精准匹配等提升供应链全链路数智化管理水平，大规模设备更新带动数字化采购规模持续扩大，主要工业品平台大幅缩短采购时长。

多地用数智赋能电商经济，开展“数商兴农”活动。湖北设立农产品资源对接专区，探索农产品数字化之路，已创建多个国家级电子商务进农村综合示范县和省级电商示范县，形成了一批知名农产品电商品牌；湖南通过中国电商乡村振兴联盟参加帮扶培训，资助多家企业进行优质农产品认证，常态化开展“网上年货节”“双品网购节”等形式多样、线上线下融合的促消费活动，持续发放各类消费券，有效拉动了消费增长。

业内专家表示，帮扶优质农产品产业带，有利于聚合农产品需求和农业产能，带动农产品网络零售额增长，助力农产品区域品牌长远发展。

为持续发力直播电商成交额增长，打造电商人才队伍尤为关键。四川汉源出台配套激励政策，明确对新入库的电商企业给予一次性奖励，聘请专业教师全链条培育人才，成功培育数万名“三农”主播、数千名电商“种子”人才。广东揭阳重点建设跨境电商创意产业园，组织实施“十万电子商务人才培训工程”，在广东多所高校中开设电商专业，落实“电商创业、电子商务师技能晋升、网商运营”培训三项补贴标准……打造电商人才“雁阵”，让人才安心发展，产业才能持续繁荣。

“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群至关重要。”业内专家表示，作为数字经济的重要组成部分，电商行业的发展近年来呈现蓬勃态势，在释放消费潜力、畅通国内循环、拓展就业创业空间、赋能产业转型升级、助力乡村振兴、打造高质量消费供给体系等方面发挥了不可替代的作用，日益成为我国经济发展的一道独特风景。

(责编：罗知之、高雷)
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