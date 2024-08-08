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国资央企纵深推进战新产业发展

人民网记者 黄盛
2024年08月08日08:57 | 来源：人民网
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国务院国资委党委日前召开扩大会议，提出要大力推进科技创新和产业创新，纵深推进战略性新兴产业（以下简称“战新产业”）、未来产业发展。

会议明确，要把进一步深化改革摆在更加突出位置，扎实抓好高质量的稳增长，持续深化提质增效，大力推进科技创新和产业创新，纵深推进战新产业、未来产业发展，持续推动传统优势产业高端化、智能化、绿色化发展，持续做强做优做大国有资本和国有企业，切实发挥好国民经济的“稳定器”和“压舱石”作用。

在此次会议之前，为加快布局推动战新产业发展，国务院国资委于今年5月开展了第二批央企原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家央企布局52个原创技术策源地；紧接着6月又启动了第三批央企创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织央企续建3个、新建17个创新联合体。

记者了解到，按照国务院国资委的目标，到2025年，央企在战新产业收入占比要达到35%。为此，国务院国资委对各家央企提出了明确的发展目标和方向，对细分赛道、实施路径，给出了指导性意见。各家央企则需根据其主责主业，申报战新产业实施方案，并按季度上报实施进展。

国务院国资委有关负责人日前介绍说，今年上半年，央企战新产业投资同比增长16.9%，在总投资中占比超过37%。2024年，国有资本金用于支持科技创新的比例将达83%。2022年、2023年央企连续两年研发投入超过万亿元。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向记者表示，央企在新时期有新使命、新任务，其中包括科技创新和创业投资。与其他类型资本相比，国有资本要做战略资本、耐心资本和长期资本，更加注重中长期考核和精准考核其战略使命完成情况，因此央企在布局战新产业和未来产业方面更有优势。他建议，央企一方面要扩大战新产业新增投资比重，进一步优化国有资本布局和调整产业结构；另一方面也要量力而行，因企制宜，防止一哄而上和重复布局。

中国企业联合会特约高级研究员刘兴国告诉记者，推动国有企业积极投资发展战新产业和未来产业，要通过重组整合进一步优化结构；要进一步优化内部考核激励机制，充分激发员工积极性创造力，激发企业活力与潜力，提高企业自主创新能力、价值创造能力与盈利能力。

也有业内人士表示，未来央企将以更大力度加快发展战新产业，推动更多国有资本投向实体经济和具备基础的战新产业，以科技创新赋能战新产业和新质生产力发展，有利于构建战新产业的“中国路径”，进一步提升国有经济在构建新发展格局中的战略作用。

(责编：罗知之、高雷)
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