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乡村全面振兴扎实推进（年中经济观察）

本报记者 顾仲阳 常 钦 李晓晴
2024年08月06日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　“民宿、小吃街、农家乐……村里业态越来越多，乡亲们吃上‘旅游饭’，钱包鼓起来。”江西省峡江县巴邱镇蒋沙村村民毛茶生喜上眉梢。

　　“饭菜可口，有人照料，老人舒心，孩子们在外也放心。”山东省禹城市辛店镇修庄村的“幸福食堂”里笑声阵阵。

　　一个个幸福和美的场景，汇聚成乡村全面振兴扎实推进的新图景。

　　习近平总书记指出：“推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。”党的二十届三中全会《决定》提出：“运用‘千万工程’经验，健全推动乡村全面振兴长效机制。”

　　各地区各部门深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，锚定建设农业强国目标，学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴。全国夏粮再获丰收，乡村建设提质扩面，农村居民收入持续增长，广袤乡村展现欣欣向荣的新气象。

　　夏粮丰收为稳定全年粮食生产奠定扎实基础，脱贫攻坚成果持续巩固拓展

　　粮食安全是“国之大者”。习近平总书记强调：“确保重要农产品特别是粮食供给，是实施乡村振兴战略的首要任务。”

　　各地区各部门压实责任，坚持稳面积、增单产两手发力，环环相扣抓紧粮食生产。

　　麦收过后，河南省卫辉市孙杏村镇南辛庄村种粮大户李道贵压茬种下玉米。“粮食长在高标准农田里，新品种、新技术进田，夏收小麦亩产700公斤，比去年增产了60公斤。”李道贵干劲满满地说，“玉米密植，田管跟上，秋粮争取再夺丰收。”

　　农业农村部种植业管理司负责人介绍，各地区各部门和广大农民群众抓农时、强田管、抗旱涝，落实落细各项粮食稳产增产措施，今年夏粮总产量2996亿斤，同比增长2.5%。

　　夏粮再获丰收，为稳定全年粮食生产奠定了扎实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供了坚实支撑。眼下，各类农作物进入生长旺盛期，各地区精细高效推进夏管，全力为秋粮丰收打牢基础。

　　巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村全面振兴的底线任务。习近平总书记强调：“落实防止返贫监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。”

　　“多亏防返贫监测帮扶把我们一家从困境中拉了出来。现在心里踏实多了。”甘肃省康县长坝镇花桥村脱贫户李雪英说，去年丈夫查出重病，巨额医疗开销一度让家里濒临返贫。通过“甘肃一键报贫”系统自主申报后，村干部上门核查，李雪英一家被认定为因病返贫监测对象。落实医保资助，购买防贫保险，镇村协调帮扶，李雪英在超市当起了理货员，加上公益性岗位工资，消除了返贫风险。

　　早发现、早干预、早帮扶，各地加快织密防返贫保障网。目前，中西部22个省份已全部建立监测帮扶机制，监测对象发现识别时间减少到15天以内，每户监测对象都落实了精准帮扶措施。

　　今年以来，各地区各部门压紧压实工作责任，分类推进帮扶产业发展，开展防止返贫就业攻坚行动。上半年，脱贫人口务工就业达到3274万人，脱贫县农民人均可支配收入继续保持较快增长。截至6月底，全国累计有60.4%的监测对象稳定消除了返贫致贫风险，其余的都落实了帮扶措施，今年新识别的48万人也得到了针对性帮扶，没有发生规模性返贫。

　　“各地已建立一套有效管用的机制办法，脱贫攻坚成果得到了巩固拓展。”北京师范大学中国乡村振兴与发展研究中心主任张琦说，要继续完善覆盖农村人口的常态化防止返贫致贫机制，建立农村低收入人口和欠发达地区分层分类帮扶制度，着力推动巩固拓展脱贫攻坚成果向乡村全面振兴衔接升级。

　　抓好办成一批群众可感可及的实事，宜居宜业和美乡村建设取得新成效

　　习近平总书记指出：“要提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，强化农民增收举措，推进乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果。”

　　今年以来，各地区各部门从各地实际和农民需求出发，把提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平作为推进乡村全面振兴的重点任务，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，宜居宜业和美乡村建设取得新成效。

　　重庆市巫山县，脆李迎来丰收季。多架货运无人机搭载着脆李，降落在巫山机场。这些果子通过飞机运输，将销往千里之外的江苏省南京市。物流成本降低一成多，优质果卖上好价钱，脆李成为农民的“致富果”。

　　河南省淇县方寨村，新配备的辣椒除柄机、色选机、剁椒机、分级机形成一条加工流水线。县里在辣椒产地就近建设商品化处理中心，带动农户亩均增收2000元。

　　强龙头、补链条、兴业态、树品牌，各地大力做好“土特产”这篇大文章，把农业建成现代化大产业，乡村产业全链条升级、全环节增值。截至目前，各地建成1709个农业产业强镇、350个国家现代农业产业园和220个优势特色产业集群，全国规模以上农产品加工业企业超过9万家。

　　乡村建设是推进乡村全面振兴的重要内容，与农民的生产生活息息相关。

　　各地区各部门瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，努力让广大农民就地过上现代文明生活。

　　硬化道路进村入户，农家庭院菜地片片，曾经的臭水沟修复治理后成了风景线……江西省上高县泗溪镇安塘村成为乡亲们宜居宜业的幸福家园。创建美丽宜居乡镇、美丽宜居村庄庭院，上高县农村人居环境整治成效明显。

　　乡村建设为农民而建。全国90%以上行政村生活垃圾得到收运处理，绝大多数村庄实现干净整洁有序，村级卫生室实现行政村全覆盖，农村社会保障网越织越密。

　　乡村全面振兴，治理有效是重要保障。

　　“房前屋后勤打扫，门前‘四包’要记牢……”江苏省东海县驼峰乡前蔷薇村户外宣传栏上，新修订的村规民约格外醒目。老党员相庆堂介绍，新版的村规民约范围更广，内容更细，大家互相督促，共建文明新风。

　　各地区强支部、抓治理、树新风，扩大清单制、积分制、数字化等有效治理方式的覆盖面，乡风文明焕发新气象，党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系不断健全。

　　农业农村发展活力更足，乡亲们分享更多改革发展成果

　　习近平总书记强调：“建设农业强国，利器在科技，关键靠改革”“要坚持把增加农民收入作为‘三农’工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道”。

　　今年以来，各地区各部门协同推进科技创新和制度创新，激发农村各类要素和主体活力，为希望的田野注入澎湃动力。

　　黑龙江省齐齐哈尔市依安县新兴镇治家村，玉米青纱帐一眼望不到头。“小田变大田，生产效率提高了，种粮更有奔头。”依安县众达农业种植农民专业合作社社员王树新说，今年合作社采用气吸式精密播种、深松地、侧施肥等先进技术双垄密植玉米，亩产有望冲上一吨大关。

　　“我们向构建新型农业经营体系要活力，向先进技术要动力，促进粮食增产农民增收。”依安县委书记王柱介绍，县里探索构建“党建+新型农业经营主体+五统一”的新型农业经营体系，引导农户以承包地、村集体以集体耕地入股，组建股份制专业合作社，加快推进良田、良种、良法、良机、良制“五良”集成应用，深挖黑土地增产增收潜力。去年全县粮食产量增加3.6%，入社农户亩均增收417元。眼下，秋粮作物长势很好，今年粮食产量有望再上新台阶。

　　改革增动力、添活力。全国农村承包地确权登记颁证基本完成，第二轮土地承包到期后再延长30年试点稳步推进，亿万农民吃下“定心丸”。现代农业经营体系加快构建，超过220万家农民合作社、近400万个家庭农场、107万个农业社会化服务主体活跃田间。

　　科技聚集新要素，激发新动能。手机成了新农具，数据成了新农资，地上跑的大农机、天上飞的无人机，都成了农民种地好帮手。我国农业科技进步贡献率提升至63.2%，农作物耕种收综合机械化率达74%，为加快建设农业强国提供有力支撑。

　　农业农村工作，增加农民收入是关键。

　　“我在镇上的绢花厂上班，既能照顾孩子，又能增加一份收入。”河北省乐亭县庞各庄乡严坨村村民严芳说。

　　乐亭县采取“政府+企业+农户”的方式，对有就业需求的妇女开展绢花、编织、串珠等技能培训，组织企业订单收购，带动全县2000余名村民家门口就业增收。

　　各地强化农民增收举措，拓宽农民增收致富渠道，让农民分享更多改革发展成果。上半年，全国农村居民人均可支配收入11272元，比上年同期名义增长6.8%，实际增长6.6%，增速分别快于城镇居民2.2个和2.1个百分点。

　　既“富口袋”，也“富脑袋”。

　　“放电影啦！村文化广场放电影啦！”傍晚时分，山东省金乡县金乡街道葛庄村的孩子们迎来了看电影的欢乐时光。

　　金乡县将农村电影公益放映作为加强公共文化服务体系建设、深入推进文化惠民工程的重要抓手，26支放映队伍全年放映4900余场电影，丰富广大农民群众文化生活。

　　各地区各部门不断完善农村基本公共服务，加大优质文化产品和服务供给，广大农民精神生活更加富足。目前，全国所有行政村都有了农家书屋、电子阅览室和文化活动室，“村BA”“村超”等生根发芽，乡村文化建设结出累累新果。

　　乡村全面振兴潜力无限、大有可为。农业农村部有关负责人表示，要抓好农业农村领域改革重点任务落实落地，奋力夺取早稻和秋粮丰收，持续发力巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步抓实抓好乡村建设、乡村治理各项工作，着力稳住农业农村发展好势头。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月06日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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