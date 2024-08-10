人民网记者 乔雪峰

8月2日，装载着泰国木薯淀粉等货物的X9586次西部陆海新通道铁海联运班列从广西钦州港东站开出，向四川驶去。今年以来，西部陆海新通道班列图定运行线增加5条，新增了尼日利亚锂矿石等货物，开辟了来宾、南宁至北部湾等3条食糖铁海快线班列线路，每周客车化开行柳州至钦州汽配件铁海联运班列，巴西锌精矿、南非锂辉石、越南纸浆以及我国西南地区发电机、摩托车散件等通过班列畅销海内外。

数据显示，《西部陆海新通道总体规划》实施5年来，铁海联运班列累计运输货物超310万标箱，形成纵贯我国西南地区稳定的黄金物流通道，为促进西部地区经济社会发展、服务高水平对外开放、构建新发展格局提供有力支撑。

2024年上半年，国民经济运行总体平稳，物流需求延续稳定恢复态势。近日，中国物流与采购联合会发布了2024年7月份中国物流业景气指数，数值为51%，较上月回落0.6个百分点。受全国多地持续高温及洪涝灾害影响，业务需求和物流活跃度有所放缓，物流景气指数小幅回落但保持在景气区间。

对此，中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，7月份，物流景气指数增速有所放缓，但业务需求量继续保持增长，扩张态势仍在延续。物流行业发展态势基本稳定，铁路运输业、道路运输业、航空运输业、仓储物流业、装卸搬运业和邮政快递业等行业业务总量指数在景气区间。“预期指数连续高位，反映出企业对三季度及下半年保持乐观预期。”

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，从重点行业来看，航空物流进入暑期以来保持良好发展势头，航空运输业业务总量指数为56.3%，环比回升1.2个百分点；电商网购业务活跃，电商快递业业务总量指数为70.4%，环比回落0.7个百分点，但仍处于高景气区间。道路运输业和铁路运输业业务总量指数分别为53.2%和51.6%，继续处于年初以来较好水平，为全行业平稳运行奠定基础。

受新疆加入“包邮区”、节假日消费拉动及各类消费持续升温等因素影响，新疆快递业整体呈现快速增长态势，日均投递量增加近百万件。“物流快递发展势头良好，主要原因是经济回升向好，带动市场需求增加，为运输业提供更多机会。”新疆维吾尔自治区物流学会会长葛炬说。

在云南省楚雄市客货邮农商融合综合运输服务站内，包裹架按照乡（镇）和各村委会所在区域划分依次排列，工作人员正熟练地对快件进行分拣、归类、装车。“我的鲜花搭上农村客运班车，从大山驶向城市。”鲜花销售电商罗思美说。

近年来，云南持续提升农村交通运输服务质量，优化运营组织模式、完善补贴政策，实现乡乡有网点、村村直通邮；深化客货邮商融合发展，通过“快递+电商+农特产品+金融+商超供应链+旅游”的方式推动产业融合。目前，全省建成县邮件快件共配处理中心83个、乡镇快递网点4239个、村快递站点5041个。

胡焓指出，7月份，物流业固定资产投资完成额指数保持在景气区间，东部地区和西部地区固定资产投资完成额指数分别为51.8%和49.3%，环比分别回升0.8和0.5个百分点。7月份，业务活动预期指数为54.6%，全部行业预期指数都处于景气区间，其中铁路运输业、航空运输业、邮政快递业和多式联运活动预期指数分别处在55.1%、58.4%、61.5%和55.7%的高位水平。

业内专家表示，今年以来，我国物流运行总体平稳并呈现出稳中有进、稳中提质和稳中蓄势的状态。在新旧动能转换期物流供给灵活适配，企业经营主体不断提升自身的服务能力和适应能力，进一步深度融入供应链产业链，助力经济循环畅通、物流服务质量和结构进一步优化，实现了全社会物流成本有效的降低。

(责编：郝帅、吕骞)

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