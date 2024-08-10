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全国大部分秋粮长势正常 夺取丰收有基础有条件

人民网记者 李栋
2024年08月10日09:09 | 来源：人民网
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当前，我国秋粮作物进入产量形成关键期。农业农村部农情调度显示，当前全国大部分地区秋粮长势正常，夺取丰收有基础有条件。

分地区看，当前，东北地区春玉米处于籽粒灌浆期，水稻进入孕穗至抽穗期；黄淮海夏玉米陆续抽雄吐丝，夏大豆进入开花结荚期；长江中下游中稻处于拔节至孕穗期；南方双季晚稻栽插过八成，进入田间管理关键期。

入夏以来，南方地区发生多轮强降雨，黄淮海部分地区夏播期干旱，近期河南、湖南、辽宁等省部分地区遭受较重洪涝灾害，给局部地区秋粮生产造成一定影响。当前，主产区紧盯灾情、苗情，多措并举夯实秋粮丰收基础。

立秋时节，豫北的秋作物进入形成产量关键期。8月7日，在河南省安阳市内黄县二安镇铁炉胡村的高产田里，一场生动的田间管理课正在进行。

“现在正是玉米抽雄期，最近降雨多，田间湿度大、气温高，容易诱发玉米锈病、大小褐斑病等病虫害，应该以保功能叶、保产量为重点，及时进行药剂喷雾预防，及时排除田间积水，适时喷施植物生长调节剂，促进植株生长，提高抗逆性。”内黄县高级农艺师杨广军讲得细心，农户们听得入神。

其中，种植了350亩玉米的农户徐治辉在“田间课堂”上听得尤其仔细。今年已是徐治辉进行玉米大豆复合种植的第三年，新的间作模式让农业种植效益逐渐显现。“在技术人员指导下，去年玉米大豆长势非常不错，大豆每亩产量在300斤左右，玉米每亩产量在1200斤—1300斤左右，两项叠加效益很可观。”谈到产量，徐治辉心里乐开了花。

据内黄县农业农村局负责人介绍，连日来，100多名技术人员持续奔走在田间地头，分片划区、分类指导、因地施策、因苗开方，科学指导农户适时进行“一喷多防”“一喷多促”，加强秋粮作物病虫害监测防控，让农户种好地、管好田、多打粮。

从全国层面看，今年，全国秋粮面积比上年稳中有增，各地秋粮作物正陆续抽穗灌浆，正是实施“一喷多促”稳产增产技术的关键窗口期。

为助力全年粮食丰收，近期财政部会同农业农村部下达农业生产防灾救灾资金20.37亿元，支持河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃等地实施秋粮作物“一喷多促”。其中，下达内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等4省（自治区）8.76亿元，占总规模的43%。

据了解，中央财政重点对玉米、大豆、中稻等主要秋粮作物喷施植物生长调节剂、叶面肥、抗逆剂、杀菌杀虫剂等给予补助，支持农民合作社、服务专业户、农业服务类企业、农村集体经济组织、供销合作社等符合条件的农业社会化服务组织，采取“统防统治”方式推进喷施作业，为稳定秋粮生产、全年粮食丰收提供有力保障。

(责编：郝帅、吕骞)
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