人民网北京8月9日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威在会上表示，下一步，将围绕“培育”“融合”“激活”三个主题词，不断增强服务消费创新动能。

常铁威介绍，第一个主题词是“培育”。国家发展改革委今年6月牵头制定出台了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，把消费场景的数字化、智能化作为重点引导和鼓励方向，在推动这些政策快落地见实效的同时，还将把服务消费场景创新升级纳入到下一步会同有关部门开展的“百佳消费新场景”活动之中。

第二个主题词是“融合”。要推动商业、交通、文化、旅游、体育等多种服务业态创新融合，推进先进制造业和现代服务业深度融合，推进农村一二三产业融合发展，增强服务消费发展动能。

第三个主题词是“激活”。持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，完善促进民营企业高质量发展体制机制，支持服务类企业轻装上阵搞创新、精益求精创品牌，在创新发展中更好满足消费需求。

(责编：罗知之、高雷)

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