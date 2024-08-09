人民网北京8月9日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）有关情况。

今年为“消费促进年”，服务消费是民生福祉改善提升的重要支撑，是消费结构优化升级的重要方向，也是推动经济高质量发展的重要内生动力。

会上，商务部部长助理唐文弘介绍：“中央政治局会议强调，要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。”

唐文弘表示，近日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，对服务消费发展作出全面、系统的部署，是今后一个时期我国服务消费高质量发展的重要指导性、纲领性文件。

《意见》围绕挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障等6个方面，提出了20项重点任务，支持餐饮住宿、家政服务、养老托育等服务消费重点领域高质量发展。

《意见》指出，要通过创新服务消费场景、加强品牌培育、扩大服务业对外开放，增强服务消费动能，要加强服务消费监管、引导诚信合规经营、完善服务消费标准，优化服务消费环境，突出绿色、数字、健康消费，加快培育服务消费新增长点。同时，《意见》还提出加强财税金融支持、夯实人才队伍支撑、提升统计监测水平等保障性措施。

唐文弘表示，下一步，商务部将会同有关部门，认真抓好《意见》的贯彻落实，发挥促进服务消费发展工作协调机制作用，加强统筹协调，制定细化具体落实举措，不断优化和扩大服务供给，提升市场主体活力，激发服务消费潜能，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

(责编：郝帅、高雷)

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