油价迎年内最大降幅 加满一箱92号汽油少花12元
人民网北京8月9日电 （记者杜燕飞）国内油价迎年内最大降幅。国家发改委8日发布通知，自8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别下调0.24元、0.25元、0.25元。
至此，国内油价迎来年内第6次下调，国内油价呈现“7涨6降3搁浅”格局，大多数地区92号汽油价格继续维持在“7元时代”。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油将少花12元。
多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，受多方因素影响，国际原油价格下跌至6个月以来低点，国内成品油价格调整所参考的原油变化率在负值范围内持续下行。
据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（7月25日至8月7日），美国就业数据低迷加剧经济衰退、需求不振担忧，受此影响，国际油价持续下行。
下一次成品油调价窗口将于8月22日24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦在接受人民网记者采访时表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调的趋势。
卓创资讯成品油分析师王芦青告诉人民网记者，按照当前国际原油价格测算，重新计划算后的原油变化率处于负值范围。若国际原油价格在利好消息支撑下，反弹走势得以延续，届时原油变化率或由负转正。
附：各地92号汽油最高零售价格
海南海口：92号汽油8.86元/升
西藏拉萨：92号汽油8.62元/升
辽宁沈阳：92号汽油7.89元/升
云南昆明：92号汽油7.89元/升
贵州贵阳：92号汽油7.87元/升
四川成都：92号汽油7.84元/升
重庆：92号汽油7.81元/升
广西南宁：92号汽油7.8元/升
广东广州：92号汽油7.76元/升
湖北武汉：92号汽油7.75元/升
河南郑州；92号汽油7.75元/升
黑龙江哈尔滨：92号汽油7.75元/升
北京：92号汽油7.74元/升
甘肃兰州：92号汽油7.74元/升
河北石家庄：92号汽油7.74元/升
天津：92号汽油7.74元/升
江苏南京：92号汽油7.71元/升
浙江杭州：92号汽油7.71元/升
吉林长春：92号汽油7.71元/升
上海：92号汽油7.71元/升
山东济南：92号汽油7.71元/升
福建福州：92号汽油7.71元/升
江西南昌：92号汽油7.7元/升
青海西宁：92号汽油7.7元/升
安徽合肥：92号汽油7.7元/升
湖南长沙：92号汽油7.69元/升
山西太原：92号汽油7.69元/升
内蒙古呼和浩特：92号汽油7.68元/升
宁夏银川：92号汽油7.64元/升
陕西西安：92号汽油7.63元/升
新疆乌鲁木齐：92号汽油7.52元/升
备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站
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