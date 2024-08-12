人民网北京8月12日电 （记者赵竹青）记者近日从中国科协生命科学学会联合体获悉，2024世界生命科学大会将于10月19日至21日在海南博鳌举行，4位诺奖得主将作主旨报告，预计参会的中外院士将超过60人。

2024世界生命科学大会主题为“同一世界，共享健康”，由海南大学、中国科协生命科学学会联合体共同主办。大会将围绕生物学、医学、环境科学等领域，聚焦生命科学领域前沿进展、生物技术领域风向标以及健康领域民众普遍关注的热点，开展高水平的学术交流和最新成果展示。

中国科学院院士、中国科协生命科学学会联合体主席杨维才介绍，大会共由五部分活动内容组成，包括43个主题分组报告、特色论坛、科普活动等。其中，开闭幕式和主旨报告将邀请生命科学领域10位中外著名学者做大会主旨报告，包括戴维·巴尔的摩、厄温·内尔、巴里·马歇尔、兰迪·谢克曼等4位诺贝尔奖获得者及陈志坚、李家洋、邵峰、骆清铭等科学家出席。

而本次世界生命科学大会落地海南，也为当地带来了更多生命科学领域的新机遇。杨维才透露，本次大会将支持琼海生命科学“万泉河计划”的实施，目的就是充分利用联合体的专家和学术资源，助力海南省生命科学和生物医药产业的发展，推动海南自贸港生命科学产业建设。

“企业家与科学家、科研成果与市场之间缺乏沟通桥梁是社会存在的现实问题。一直以来，企业家在寻找科研项目上，无法做到专业专攻，导致市场上很多产品转化效果参差不齐；科学家层面则是在实验室中专注研究，好产品和科研成果因缺乏资金支持无法转化。”杨维才表示，这次世界生命科学大会就是为企业家、投资家和科学家、科研成果提供沟通的桥梁，通过成果展示馆展示最新的科技成果，企业家、投资者通过成果展示馆全方位了解项目的具体特色并结合市场为科研成果转化提供资金支持。

(责编：赵竹青、吕骞)

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