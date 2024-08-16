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人民数据助力大连德泰控股完成企业数据资产入表

2024年08月16日08:25 | 来源：人民网
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近日，人民数据协助大连德泰控股有限公司(简称“大连德泰控股”)完成首单企业数据资产入表工作。

大连德泰控股是经大连市人民政府批准，于2004年2月通过资产重组成立的国有资产授权经营单位，总部位于大连市金普新区。作为一家业务多元的城投企业，大连德泰控股拥有多家全资、控股及参股企业。业务集中于数字经济、金融投资、能源环保、城市服务、开发建设、农贸物流六大板块，涵盖数字科技、算力服务、产业基金、科技金融、股权投资、水气暖电、生态环保、新型能源、房地产开发、商贸服务等多领域，其数据资源具有综合民生服务产业链全、标准化程度高、应用价值潜力大等特点。此次完成数据资源资产化和入表，有助于进一步完善集团数据资产运营体系，加快数据赋能产业转型升级，构建数据产业生态，助力打造数字经济竞争新优势。

本次合作，人民数据与大连德泰控股组建联合专班，形成包括检验认证机构、律师事务所、资产评估机构、会计师事务所等第三方机构及学界专家在内的专家组，针对数据资产入表过程中诸如合规确权、质量评估、经济利益论证、成本归集等问题进行了深入探讨和研究。专家组顺利完成了数据盘点、质量评估、数据确权、合规性审查、价值评估等关键步骤，有力保障了整个入表过程的合规性与安全性。

人民数据协助大连德泰控股开展数据资源资产化和入表的尝试，是国有企业发挥数据资产效益、提升数据资产管理规范化和科学化、维护数据资产安全完整的有益尝试，探索国有企业数据资产化运营的“金普样板”。

(责编：董童、李源)
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