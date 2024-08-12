人民网武汉8月12日电 （记者孙阳、栗翘楚）来武汉“梦幻灵境”AI展演中心，共赴一段“白泽的奇幻旅程”；在荆楚大地、云梦之乡，共启一场推动人工智能发展的创新实践……8月13日下午，人民网将联合湖北省有关部门共同启动“AI湖北行动”，人民网“梦幻灵境”AI展演中心也将于同期正式开馆。

活动期间将发布人民网“AI+伙伴计划”，充分汇聚政府部门、企业、科研院所等各方资源，构建政产学研用深度融合的协同创新生态，共同推动人工智能产业发展。届时湖北省人工智能产业招商引资重点项目也将现场签约。

今年以来，人民网首个“梦幻灵境”AI展演中心落地武汉。展演中心今年6月28日开始试营业，以生动的沉浸演出、展览培训和互动体验，赢得多方好评。

(责编：杨曦、吕骞)

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