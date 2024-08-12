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今年前7月中国铁路发送旅客超25亿人次 创历史同期新高

2024年08月12日16:54 | 来源：人民网
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人民网北京8月12日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，今年1至7月，全国铁路发送旅客25.22亿人次，旅客周转量9454.53亿人公里，同比分别增长15.7%和10.6%，均创历史同期新高。

国铁集团客运部负责人介绍称，铁路部门统筹高速铁路和普速铁路资源，全国铁路日均安排开行旅客列车10434列，同比增加998列、增长10.6%。

据介绍，国铁集团在京港、沪港间开行夕发朝至高铁动卧列车，在中老铁路安排开行中国西双版纳至老挝琅勃拉邦国际旅客列车2列，恢复开行中国呼和浩特至蒙古国乌兰巴托国际旅客列车。1至7月，广深港高铁累计发送跨境旅客1537.7万人次、同比增长54.7%，中老铁路累计发送跨境旅客13.9万人次。

该负责人表示，下一步，铁路部门将密切关注客流需求变化，科学调配运力资源，加强旅客运输组织，优化列车开行方案，丰富客运产品供给。

(责编：王连香、吕骞)
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