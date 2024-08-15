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7月工业生产保持较快增长 产业结构持续优化

2024年08月15日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者罗知之）工业是国民经济的主体和增长引擎，工业稳则经济稳。国家统计局最新公布的数据显示，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.1%，环比增长0.35%。

“7月份，在宏观政策加力显效、新动能加快成长以及出口带动作用增强等因素综合作用下，工业生产保持较快增长，产业结构持续优化。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在国新办新闻发布会上这样强调。

具体来看，工业生产总体状况呈现四个方面特点：

——八成行业、近六成产品实现增长。7月份，在工业41个大类行业中，33个行业增加值同比实现增长，增长面达到80.5%。在统计的597种主要工业产品中，354种产品产量实现增长，增长面是59.3%，接近六成。

——装备制造业增长加快。装备制造业增速持续高于全部规模以上工业，“压舱石”作用继续凸显。

7月份，规模以上装备制造业增加值同比增长7.3%，比上月加快0.4个百分点，拉动规模以上工业增长2.4个百分点，贡献率为47.9%，接近五成。

主要装备行业中，电子行业增长14.3%，增速较6月份加快3.0个百分点，今年以来连续两位数增长，7月份对全部规模以上工业增长贡献率达25.9%，居各工业行业首位。

——制造业新动能加快培育壮大。从行业看，航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业等高端装备行业增加值同比都达到两位数增长。

从产品看，民用无人机产品产量同比增长达到84.7%、服务机器人增长41.6%、集成电路增长26.9%、工业机器人增长19.7%，都实现了两位数的较快增长。

此外，绿色产品快速增长，新能源汽车产量同比增长27.8%，多晶硅产量增长27.3%、太阳能工业用超白玻璃增长23.1%、风力发电机组产量增长39.6%。

——工业品出口带动作用继续显现。7月份，规模以上工业出口交货值同比增长6.4%，比上月加快2.6个百分点。

“今年以来，虽然国际经贸环境错综复杂，但我国外贸企业充分发挥韧性强、活力足的优势，抢抓全球贸易回暖机遇，工业品出口增长有所加快。”刘爱华介绍，在有出口的39个大类行业中，33个行业出口实现增长，增长面达到84.6%。

国家统计局工业司统计师孙晓解读7月工业生产数据时表示，总体上看，稳增长政策对工业经济增长支撑力持续加大，7月份工业生产保持平稳增长。但也要看到，市场需求不足、外部环境复杂、企业盈利水平较低等困难仍然存在。

下阶段，企业预期保持比较乐观的状态，7月份PMI中企业生产指数是50.1%，企业生产经营活动预期指数是53.1%，继续处于扩张区间。同时“两重”“两新”项目加快推进有利于内需扩大，新兴产业和未来产业的发展壮大也将为工业发展提供更多的动力，有利于工业保持平稳较快增长。

(责编：罗知之、吕骞)
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