人民网北京8月15日电 （记者栗翘楚）近日，中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什市区块一企业获得对外劳务合作经营资格证书，标志着自贸试验区喀什市区块在对外劳务合作领域又迈出一步。

喀什地区商务局党组成员、副局长张认表示，有了这张证书，标志着对外劳务合作服务迈入正规化、市场化、专业化的新轨道。当下，喀什地区有六家企业预备“走出去”，正在紧锣密鼓地完善相关资料。商务局将持续加强业务学习，为企业提供一流服务。

商务部数据显示，今年上半年，我国企业共向境外派出各类劳务人员19万人，比上年同期增加2.3万人；其中承包工程项下派出7.3万人，劳务合作项下派出11.7万人。6月末在外各类劳务人55.3万人。

高质量共建“一带一路”吸引全球目光，劳动力市场的跨国流动也成为常态。喀什市同汇人力资源服务有限公司董事长杨春峰说：对外劳务合作对喀什来说具有广阔的发展空间，有了这个资格之后，我们将会积极探索对外合作渠道，提前了解用工需求，特别是巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家。

对外劳务合作是促进就业的一种重要且新颖的模式。近日，山西省运城市河津市举行欢送仪式，为25名境外劳务输出工作人员送行，他们将去往韩国、日本、新加坡等国家和地区探寻“致富路”。

运城市就业服务中心副主任王建武表示，“劳务输出工作为河津民众走出家门，到省外乃至境外学技能、变见解、创收益、增才华提供了大好机会，希望外出务工人员服从劳务企业安排，文明务工，敬业奉献，为家乡争光，树立典型示范效用，带动更多人投身到劳务输出大潮中。”

中国在改革开放中走到今天、融入世界，也必将在全面深化改革中迈向未来、惠及全球。近年来，海南自贸港建设蓬勃兴起，坚持“引育留用”并举，持续优化人才服务，为各类人才提供了开放、包容、多元的人文环境和干事创业的宽广平台。正是看中了自贸港巨大的发展空间，越来越多的国际人才纷纷涌向海南。与此同时，随着自贸港建设的不断深入，依托海南这一对外开放平台，也有越来越多国内劳务人员走出国门，走向世界。

业内人士表示，从事对外劳务合作的机构是连接中外的桥梁。对企业来说，取得合法经营资格只是发展的第一步，在未来的经营中，更要牢固树立诚信经营理念，坚持合法合规经营，主动与相关部门建立密切沟通，广泛搜集和甄选更多优质就业岗位，加强与劳务人员的沟通对接，加强劳务技能培训教育，为国内外劳务人员提供更加高效便捷的信息和资讯服务。

喀什市自由贸易试验区服务中心主任毛兰江·吐尔逊表示，中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什市区块内企业获得该资质，将在未来逐步进军国际劳务市场，向国外输送国内劳动力的同时，也可以帮助自贸试验区引进优秀的技术人才，帮助自贸试验区企业提升管理水平，革新生产技术，进一步推动自贸试验区高质量发展。我们将抢抓自贸试验区建设机遇，不断拓展对外合作水平，促进技术交流和经贸往来，共同推进自贸试验区喀什市区块高质量发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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