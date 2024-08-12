人民网记者 王绍绍

近年来，数字技术和实体经济深度融合，消费市场涌现新业态、新场景、新模式，为经济社会发展注入澎湃动力。

今年以来，数字消费蓬勃发展，成为消费市场新的增长点。据国家统计局公布数据，上半年，全国网上零售额70991亿元，同比增长9.8%。其中，实物商品网上零售额59596亿元，增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.3%。

人工智能、物联网、量子信息等关键数字技术领域发明专利授权量居世界首位，云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术成果跻身全球第一梯队……如今，我国数字技术、数字基础设施和数据资源优势不断巩固，科技成果不断涌现，为数字经济和实体经济融合发展奠定坚实基础。

近些年，我国持续推进传统行业数字化转型升级，赋能经济高质量发展。在上海，全球规模最大、自动化程度最高的“无人码头”洋山港四期码头，港口配载时间只需15分钟，大大减少了配载时长，提高了港区运行效率，为企业提质增效注入更多动能；在黑龙江，数智升级让铝加工业老牌企业在新赛道中取得新突破，机器人操作在保障生产进度、提高作业质量的同时，有效缓解了岗位人手配置压力；在广西横州，当地以实施电子商务进农村综合示范为契机，依托茉莉花特色产业，大力发展农村电商，“互联网＋茉莉花”发展模式加速传统产业数字化转型升级，助力茉莉花销售到全国，走向世界。

数字技术以层出不穷的新场景、新方案和新模式，推动传统行业数字化转型，提高质效、延伸产链、优化管理，实现降本增效。

近年来，我国产业数字化进程加快推进，数字产业化规模持续壮大。数据显示，2023年我国数字经济规模超过55万亿元，数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重达10%左右。电子信息制造、互联网业务、电信业务、软件业务等产业推动我国数字经济规模持续扩大。数字中国的赋能效应日趋凸显，数字经济活力日益澎湃。

数实融合正当其时，各地纷纷响应，全面助力数字经济释放新活力。云南昆明，云上云·云南省信息化中心项目先后构建了“区块链云”“数据湖”“密码云”“信创云”等多个资源池，形成了涵盖算力、运力、存力的一体化云资源服务体系，正逐步成为驱动西南区域乃至南亚东南亚地区数字经济发展的核心引擎；江苏南京集中力量招引与软件和信息服务业相关联的新型都市工业和先进制造、智能制造、绿色制造，培育新质生产力，通过拥抱数字化，对传统工业的数转智改，探索了一条“新型都市工业”的实践之路……

近年来，中国“智”造的竞争力和生产效率大幅提高。工信部相关负责人介绍，2023年，我国工业互联网已经覆盖全部41个工业大类，培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂，建成62家代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的“灯塔工厂”。

当前，数字技术和实体经济的融合进程已步入“快车道”。业内专家表示，数字技术赋能实体经济的要点在于将传统技术与数字技术结合，融合人工智能、大数据，使实体经济实现自动化、机械化、信息化和数字化，带来整体运作方式的改变，从而推动实体经济高质量发展。

“未来，要创造条件推动数字化技术在民生保障领域更广泛使用。”上述专家建议，应进一步打通经济社会发展堵点。推动数据利用和保护，不断完善监管体系，健全数据产权确权登记制度，让数据更好流动起来，服务实体经济。

(责编：孙红丽、吕骞)

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