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转型升级再提速 制造业蓄势聚力向“新”而行

人民网记者 王绍绍
2024年08月05日09:13 | 来源：人民网
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今年以来，我国经济增速稳中有进，经济态势回升向好。新型工业化深入推进，涌现出一系列新产品、新场景、新技术，制造业高端化、智能化、绿色化发展加速升级，为高质量发展注入强劲动力。

近年来，我国工业生产较快增长，装备制造业支撑作用明显。国家统计局最新数据显示，上半年，规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，增速高于全部规模以上工业1.8个百分点。主要装备行业中，电子、汽车行业较快增长，增速分别为13.3%、9.8%，对上半年全部规模以上工业增长的贡献近三成，成为拉动工业增长的重要推动力量。

在河北雄安，“5G+北斗”定位导航技术，将高空信号引入地下，建设成本缩减至传统技术的一半；江西成功开辟世界第三条蓝光LED技术路线，组建发光材料产业科技创新联合体；在四川宜宾，一个个全新千亿级光伏产业集群拔地而起，加速实现产业优化转型。

创新成果不断涌现，先进技术广泛应用，有效带动工业自动化发展，提升工业体系生产效率，推动制造业转型升级。国家统计局数据显示，上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速高于全部规模以上工业2.7个百分点，较一季度加快1.2个百分点。其中，电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业表现亮眼，产量均保持两位数增长；通信终端设备制造、集成电路制造、显示器件制造等数字产品制造行业的带动效果显著，均实现两位数增长，制造业高端化发展步伐加快，成效显著。

制造业高端化、智能化、绿色化扎实推进，向“新”向“绿”的新能源产业为行业转型带来新鲜血液。数据显示，上半年，新能源汽车产业链保持较快增长，新能源汽车产量同比增长34.3%，配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%，为经济高质量发展蓄势赋能。

随着新一代信息技术与传统制造业深度融合，我国制造业的数字化和智能化水平不断提升，新技术不断涌现，不断催生新产业、新产品。

湖北大力实施“技改提能、制造焕新”行动和数字经济跃升工程，推动大数据、云计算等新技术在工厂落地应用，加快5G等新型信息基础设施建设，实施以先进生产线为特征的迭代改造，提升生产装备和生产过程智能化水平；广东依托扎实的制造业基础，实施“设备更新与产业升级协同计划”，畅通设备供需两端沟通桥梁，促进产业链上下游企业紧密合作；在甘肃，工业互联网标识赋能石化、冶金、装备制造等工业领域，让传统产业焕发亮丽光彩。

业内专家介绍，数字技术和实体经济正加速深度融合，人工智能、大数据等新一代信息技术将对传统制造业产生全方位影响，新型智能制造技术将大大提升制造业生产效率，为企业提质降本增效，增强制造业的发展动力与核心竞争力。

“制造业是现代化产业体系的基底，要进一步加快数字化转型，推广先进适用技术，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。”业内人士表示，要促进各类创新要素集聚，善用大数据、云平台、人工智能、物联网等技术应用，筑牢新型工业化科技基础，推动制造业高质量发展迈上新台阶。

(责编：罗知之、高雷)
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