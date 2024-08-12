人民网记者 黄盛

从4月30日召开的中央政治局会议在部署“因地制宜发展新质生产力”时，提出 “壮大耐心资本”，到6月国务院出台“创投十七条”，进一步完善政策环境和管理制度，积极支持创业投资做大做强，再到党的二十届三中全会提出，鼓励规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本。今年以来，创投行业迎来一系列政策利好，“发挥政府投资基金作用，发展耐心资本”也成为各界关注的话题。

在不少业内人士看来，壮大耐心资本，要加快完善资本市场相关配套政策体系，有针对性地丰富资本市场工具、产品和服务，努力为畅通创业投资的“募投管退”循环提供更好的市场基础和支撑。

中国国际科技促进会母基金分会会长、母基金研究中心创始人唐劲草认为，鼓励长期投资、壮大耐心资本，母基金是至关重要的源头。“LP出资、GP专业管理、创业者创新创业的三位一体架构和运行模式是科技创新领域的重大机制创新。其中，出资人是享受投资收益、承担投资风险的主体，才是真正意义的投资人。”唐劲草表示，母基金是耐心资本至关重要的“源头”，建议政府母基金要做到“五宽一高”，即：宽注册、宽出资、宽返投、宽激励、宽容错，高效率。

“风险投资在试练融合中发挥重要助推剂作用。” 深创投集团党委副书记、总裁刘苏华在日前由中国国际科技促进会母基金分会主办、母基金研究中心承办的2024中国母基金峰会上说，试炼融合的痛点在于缺少将创新产业、资金、人才等要素串联起来的耦合器，风险投资具备企业价值发现功能、产业培育能力、风险分担机制、人才价值开发等作用，能将试炼各要素紧密结合，有效推动发挥新质生产力，推动科技成果应用到具体产业和产业链上，在催生新产业同时助力传统产业转型升级。

推动科技成果转化应用需要科创资金的支持。不少行业人士认为，科技创新资金主要来源于两个方面，一是基础研究阶段的科技研发经费，主要来源于财政资助；二是成果转化和产业化投入，主要来源于种子投资、天使投资等风险投资。在企业最需要资金资源和方向指引的时候，创投机构提供持续的扶持和培育，可以更好助力科创企业跨越从0—1的阶段，为其提供稳定的发展环境。

中国科学院院士、北京大学教授刘忠范表示，目前高校科研院所科技成果转化的主要形式有许可、转让、作价入股等，转化的方向主要是中小微企业。对此，结合数字经济发展构建科技成果转化的云平台，让高校科研院所的科技成果“上云”，是新发展趋势。他建议，针对科技成果转化，要完善资本的运作模式，整合各方资金建立专业院校基金的管理团队等。

科创基金的作用发挥，也需要营造良好的股权投资市场环境。国务院发展研究中心金融所副所长陈道富认为，股权投资市场面临着一些新的挑战，但也有四个着力突破点：通过深化改革走向新的高质量发展来化解重大社会经济风险的挑战，通过资本市场的深层次的改造发挥其价值发现与培育功能，通过发展并购基金畅通退出渠道，通过税收改革突破股权市场的政策障碍。

国科创投董事长吴乐斌认为，高水平的市场经济体制是社会主义现代化建设的保障，而这一思想落实到科创基金的实践中，就要求给予基金团队合理的收益回报，这样才能发挥混合所有制或股份制企业的优势，让基金团队成员在基金的管理过程中充分发挥创造性和积极性。

另据《2024上半年中国母基金全景报告》显示，截至今年6月30日，中国母基金全名单共包括433只母基金。其中，政府引导基金有318只，总管理规模达到45186亿元，较2023年底增长了7.8%；市场化母基金有106支，总管理规模为10214亿元，较2023年底增长了2.8%；S基金（只做S基金并无正常母基金业务的机构）有9只，总管理规模为28亿元。全部433家母基金的总管理规模达到了55428亿元，较2023年底增长了6.5%。

(责编：孙红丽、吕骞)

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