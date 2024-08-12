人民网北京8月12日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年以来，经过各方面协同发力，脱贫攻坚成果得到持续巩固拓展，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。

脱贫地区农民收入保持较快增长。上半年，脱贫县农民人均可支配收入达7947元，实际增长6.8%，比全国农村快0.2个百分点。

农业农村部帮扶司副司长刘均勇介绍，截至6月底，全国累计已有超过60%的监测对象稳定消除了风险，其余的也已都落实1项—3项帮扶措施。新识别的48万人均已落实针对性帮扶措施。

今年以来，就业帮扶举措持续强化。分省下达2024年度稳岗就业任务，通过深入开展防止返贫就业攻坚行动和“雨露计划+”就业促进行动，工资性收入对脱贫农民收入增长拉动作用最大。

数据显示：截至6月底，全国脱贫人口务工就业达3274.1万人，稳住了脱贫人口2/3以上的收入。

产业是根线，一头连着农民的钱袋子，一头连着乡村的后续发展。今年以来，产业帮扶举措持续推进。

据介绍，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重保持在60%以上。截至6月底，累计发放脱贫人口小额信贷1945.65亿元，推动新型农业经营主体与近3/4的脱贫人口建立利益联结关系。

“抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。”农业农村部党组书记韩俊在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，将聚焦160个国家乡村振兴重点帮扶县、3.5万个易地扶贫搬迁安置区等重点区域，深化东西部协作和中央单位定点帮扶，深入推进“万企兴万村”行动，实施一批补短板、促发展项目，让脱贫地区和脱贫群众在乡村全面振兴、在现代化进程上不掉队、赶上来，能够共享乡村振兴和现代化发展成果。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经