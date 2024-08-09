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《消费圆桌派》

当奥运遇见全民健身 激发体育消费新活力

人民网记者 郝帅
2024年08月09日08:31 | 来源：人民网
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“奥运让人们看到运动的无限可能，激发更多消费潜力”“让体育运动更加贴近老百姓的生活”……

巴黎奥运会如火如荼，让全球的目光再次聚焦体育运动的无限魅力。8月8日，恰逢我国第16个“全民健身日”，商务部研究院副研究员姜照、北京体育大学教授肖淑红、人民日报社记者向子丰做客人民网《消费圆桌派》节目，以“奥运携手全民健身，消费引领健康生活”为主题，为大家带来一场别开生面的探讨。

与奥运“同频”，全民动起来

从“不想动”到“我要动”，现如今，人们的运动健身观念正在发生着巨大变化。

“身边人喜欢运动和健身的人越来越多，无论是室内还是室外，几乎每周都要动一动”，在北京五棵松文化体育广场附近，人民网记者随机采访了几位运动爱好者，大家一致认为，运动已经成为他们生活中不可或缺的一部分。

圆桌嘉宾展开精彩对话。人民网记者 马天翼摄

圆桌嘉宾展开精彩对话。人民网记者 马天翼摄

奥运会之所以受关注，是因为它将所有体育项目囊括于同一时间，让全球观众再次聚焦体育，感受到体育的魅力。而全民健身日的设立，则进一步推动了我国体育运动的普及与发展。

访谈现场，肖淑红教授谈到，政府和企业应该抓住这一契机，进一步做好健身产品和服务的宣传与营销。“比如现在提出来的‘三进’倡导，进景区、进街区、进商圈，就是很好的尝试。企业可以抓住这个契机，把自己的产品和服务打磨好。”

向子丰与大家分享了自己的经历：“我之前是在小区楼下跑跑步，但是看到奥运健儿强健的体魄，很羡慕，也想增加一些力量训练，而这需要专业的指导。”于是，她办了一张健身卡，还购买了运动手表。

2023年，我国正式启动首个体育宣传周。

从健身日到宣传周，这一转变不仅仅是对体育宣传工作时间和空间上的延展，更是在以体育宣传周为契机，进一步弘扬中华体育精神，培育中华体育文化。

向子丰表示：“伴随着奥运会的到来，相信全民健身氛围会更加的浓厚，群众参与体育赛事的热情也会更加高涨。”

消费形态不断创新，让运动更easy

随着人们健康意识的日益增强，体育消费形态也在悄然发生转变。“小程序预约运动场地、运动手环监测运动数据......”在现场播放的采访短片中，受访者们表示，他们现在更喜欢利用科技手段，让运动更高效。

圆桌嘉宾观看现场采访。视频截图

圆桌嘉宾围绕采访视频展开深入讨论。视频截图

这些变化只是体育消费新形态的一部分。新趋势不仅提升了体育消费的体验感，也让体育运动更加贴近老百姓的生活。

姜照认为：“当前体育消费形态的创新主要包括三个方面：体育消费的数字化、智能化转型升级，体育和文化、旅游、健康等其他产业的跨界融合发展，以及体育赛事带动相关消费的发展。”

这种消费形态的创新会对体育产业带来哪些影响？

“对于体育产业而言，这既是机遇也是挑战。”肖淑红认为，消费形态的改变，主要驱动因素是科学技术的发展。传统的体育商业模式面临创新需求，而新的业态也在不断涌现。体育产业的市场主体需要进行生产方式的跟进和创新，以适应消费形态的变化。

如今，大家参与体育运动的需求愈发强烈，但很多地方仍存在体育设施较少等问题。

对此，向子丰建议：“一方面要优化体育场地和设施的建设，比如小区里增加些健身器材；另一方面要多组织全民健身的活动，让大家都能参与到体育运动的赛事中来。”

近几年，农村地区居民参与体育的热情也在不断上升。向子丰表示：“像村超、村BA等赛事的举办就特别火爆。应该继续支持跨地区的乡村运动竞赛，通过体育运动交流促进全民健身和乡村全面振兴。”

“网”罗数字化，体育产业再升级

购买运动装备，网上便可轻松下单；了解运动信息，手机一搜就知道。“互联网+”的兴起，让运动变得越来越智能和方便。

在北京某户外用品商店内，记者看到，泛户外类运动如登山、徒步、骑行、桨板、越野跑等商品受到广大消费者的热烈欢迎。

北京某户外用品商店内，前来选购体育用品的顾客络绎不绝。人民网记者 乔业琼摄

北京某户外用品商店内，前来选购体育用品的顾客络绎不绝。人民网记者 乔业琼摄

“泛户外类运动受欢迎，占据店铺45%营业额。为更好服务顾客，还建设了登山徒步、骑行、跑步等社群。同时，还组织活动并分享运动、装备知识及心得，为消费者提供丰富的互动体验。”该运动品牌店店长介绍到。

近年来，随着健身理念的转变，越来越多的企业开始意识到创新的重要性。不少企业通过研发多样化、个性化的健身产品来满足市场需求，并在技术储备上不断发力，以期在国际市场上取得突破。

肖淑红谈到：“运动体育相关企业应深度认知目标客户群的需求，充分利用数字技术进行创新，并在整个健身产业链条上融合饮食、健身文化、心理等要素，构建生态体系。”她还强调，企业应具备国际视野，以适应全球化竞争的新格局。

“高质量的产品永远是核心竞争力，传统企业也得赶紧转型、改革、升级，才能融入这个生态。”向子丰补充说，很多老字号体育品牌也开始进行产品技术创新，迎合年轻人的需求。

她表示，传统体育品牌应挖掘文化内涵，利用“国潮”风口或与体育明星联名等方式吸引年轻人目光，培养体育精神内核并进行长期传播。

节目的最后，姜照也给出了建议：“在追求运动健身产业与消费提升的过程中，政府应发挥引导作用，制定体育产业发展规划，倡导全民参与体育运动的生活方式，并加强体育服务设施建设。企业应找准目标群体，开发个性化、定制化的运动健身产品，并多开展促消费活动，以提升居民参与体育消费的意愿。”

“无论是提升运动健身意识、推动消费形态的创新改变，还是实现健身与消费的良性发展，都需要我们共同努力、携手前行。”节目最后，主持人与几位嘉宾一致表示。

【栏目介绍】

《消费圆桌派》是人民网、人民日报社政治文化部联合推出的一档大型融媒体谈话节目，畅聊中国消费领域新趋势、新亮点、新体验，多维度展现中国消费市场的韧性与潜力，传递消费新观察，透视消费新生态。

(责编：郝帅、高雷)
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