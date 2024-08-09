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点燃火热“夏日经济” 金融提升文旅消费“含金量”

人民网记者 杜燕飞
2024年08月09日09:33 | 来源：人民网
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到金银滩草原追寻“干惊天动地事，做隐性埋名人”的“两弹一星”故事；来三星堆博物馆开启一场跨越数千年的对话；去敦煌莫高窟来一趟关于丝路的研学之旅……这个暑假，各地文旅产业创新发展，文旅消费市场持续火热，成为我国消费活力升级的一个缩影。

金融是国民经济的血脉，是促进文化建设、旅游发展的重要力量。当前，金融机构立足各地资源禀赋，加大信贷投放，创新金融产品，优化服务模式，拓展消费者保障范围，助力文旅产业高质量发展，为“夏日经济”添动力。

国务院日前发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》明确，引导金融机构优化信贷产品、提供差异化服务，按照风险可控、商业可持续原则，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。

——银行业赋能文旅产业发展。福建鼓励银行机构创新推出文旅主题借记卡、贷记卡，为消费者提供产品分期贷款、低门槛小额信用消费贷款、先游后付等服务；河南鼓励金融机构加大对文旅项目、文旅企业的信贷支持力度，探索建立适合文旅行业特点的信贷差异化考核机制、风险定价机制；甘肃引导金融机构加大对文旅企业的融资、担保、贴息等金融服务力度……当前，多地引导银行业加大对文旅产业支持力度。

除提供信贷支持以外，从实践中看，多家金融机构从资金结算、智慧景区建设、主题银行卡发放、外币兑换、开展促消费活动等多方面入手，以多元化金融服务支持文旅产业发展，促进消费市场繁荣。

中央财经大学金融学院副院长彭俞超表示，运营景区、建设项目需要大量资金，金融业要加大信贷支持力度，尤其要聚焦重点景区、优质企业和重大项目的资金需求，提供有针对性的信贷服务。与此同时，文旅产业业态多元、场景丰富，涉及经营主体类型众多，需要金融机构提供差异化、定制化金融产品和服务，促进消费市场繁荣。

——深化保险保障与文旅场景融合。福建鼓励保险机构创新景区责任险、民宿经营责任险、文旅从业人员综合险、文旅企业雇主责任险、文物保护责任险、旅游服务质量保证保险等产品；湖北引导保险机构加大对旅游景区、旅行社、酒店、餐饮等领域的保险产品供给力度，助力相关企业降低经营风险……近年来，保险机构推出一系列服务，更好发挥保险资金对促进文旅产业发展的作用。

与此同时，随着市场上旅行险产品不断丰富，不少消费者希望投保保障覆盖较为全面的个人综合性产品。一些保险机构创新推出广泛覆盖“食、住、行、游”等各环节各场景风险的“一站式”旅游保险产品，为消费者提供更便捷的投保体验。

业内人士表示，与旅游相关的保险产品拓展保障范围、提升针对性，有利于为消费者提供更多选择，保障游客放心出行。保险业结合文旅产业需求创新多样化服务，助力经营主体降低风险负担、提升服务质量。下一步，保险业要研究文旅消费新趋势、新热点，优化产品保障设计与救助服务功能，创新保险产品，满足消费者多元化需要。

(责编：罗知之、高雷)
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