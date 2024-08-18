人民网记者 王绍绍

今年以来，随着一系列消费品以旧换新政策落地显效，消费市场潜能不断释放，经济态势持续向好，成为经济高质量发展的新引擎。

日前印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，积极扩大绿色消费。支持有条件的地区通过发放消费券、绿色积分等途径，鼓励企业采取“以旧换新”等方式，引导消费者购买绿色产品。开展新能源汽车和绿色智能家电、节水器具、节能灶具、绿色建材下乡活动，加强配套设施建设和售后服务保障。鼓励用户扩大绿色能源消费。

近期，市场销售增速回升，升级类商品销售增长较快。国家统计局最新数据显示，7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%，比上月加快0.7个百分点。1—7月份，社会消费品零售总额273726亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额83784亿元，同比增长9.5%。1—7月份，服务零售额同比增长7.2%。

此前，商务部召开消费品以旧换新专题会议，进一步发出落实消费品以旧换新政策，释放潜在消费需求的信号。“将进一步放大政策成效，释放潜在消费需求，巩固和增强经济回升向好态势”“加强数智赋能，完善配套举措，抓好宣传推广，强化督促指导”……会议围绕放大政策成效，完善政策衔接，提升服务水平等方面提出多项要求。

近期，各地纷纷响应号召，开展一系列消费品以旧换新活动，以进一步激活消费潜力，助力消费市场蓬勃发展。广东省举办以“‘旧’要换新 粤享消费”为主题的消费品以旧换新行动暨“家520”购物季活动，各大银行机构投入上亿元促销费用，推出购车零首付、免息分期等各具特色的金融服务，助力消费者以旧换新；甘肃省天水市开展了家电促销、以旧换新和家用汽车购买补贴活动，发放200万元家电促销消费券，激发市民消费热情；四川省成都市，部分家装、家电企业联合推出整屋以旧换新活动，一站式设计、装修、换新和回收服务，为消费者全流程叠加优惠，促进市民消费。

“这一轮加力的支持政策，实际上能够以更优惠的补贴折扣来带动本来有购置计划的消费者进行消费，同时也将鼓励相当一部分潜在消费者消费。”国家发展改革委相关负责人介绍，与其他的促消费政策加在一起，这将形成一种政策合力，能够为今年的消费增长提供更为充沛的动力。

消费品“以旧换新”加力，持续惠及广大消费者。近日，上海市采取市场化运作与政府补贴相结合的方式，在全市开展适老化改造试点，设置居家环境适老化改造的“产品包”，老人可以从多种产品包中选择，政府还提供最高每户3000元的补贴，满足老年人的多样化改造需求，让老年人生活更便利、更智能。

随着“以旧换新”新政出台，各大企业以及线上、线下平台都推出了优惠政策吸引消费者，这也带动了主要家电家具产品销售额的增长。

商务部数据显示，电商平台多元协同，支持40多万种商品以旧换新、300多个品类同步回收，主要平台冰箱、洗衣机、手机和电视以旧换新增长82.1%、70.4%、63.9%和54.3%。

“生活服务业进行数字化转型，可以很大程度便利老百姓。”业内专家建议，应加强产业发展与其他方面的协调配合，确保同向发力、形成合力，多措并举提高居民消费意愿和消费能力，培育更多消费新业态新热点，以消费升级带动产业升级，提高产业体系质量和效益。

商务部相关负责人表示，将会同各地区各部门抓好政策落地，推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，让以旧换新政策惠及更多消费者，进一步促进经济高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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