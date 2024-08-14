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人民网AI+伙伴计划发布 首批签约18家合作伙伴

2024年08月14日14:36 | 来源：人民网
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人民网武汉8月14日电 （记者夏晓伦）8月13日，由人民网主办，湖北省商务厅、文旅厅、科技厅、教育厅支持的“AI湖北行动”在武汉启动，湖北省政府、人民日报社领导出席活动并发表致辞。

活动期间，人民网AI+伙伴计划发布，中国石化集团公司、广西旅游发展集团、深圳市优必选科技股份有限公司、北京零一万物科技有限公司以及武汉市东西湖区、武汉人工智能研究院、岚图汽车科技有限公司等首批18个合作伙伴加入，一批重点项目签约。未来，多方将在推动人工智能技术创新与应用，推动构建良好人工智能产业发展生态，为科创型中小企业发展保驾护航，助力地方经济塑造发展新动能新优势等方向上，共同推动人工智能产业发展。

人民网AI+伙伴计划签约仪式现场。人民网记者 任峰涛摄

人民网AI+伙伴计划签约仪式现场。人民网记者 任峰涛摄

党的二十届三中全会《决定》提出“健全推动经济高质量发展体制机制”，就人工智能等如何更好塑造发展新动能新优势做出系列重要部署。

为深入贯彻落实党中央关于推动人工智能发展的决策部署，进一步助推人工智能产业更好更快发展，人民网发布AI+伙伴计划，旨在充分发挥人民网五大价值优势，充分汇聚政府部门、企业、科研院所等各方资源，形成新型伙伴关系，构建政产学研用深度融合的协同创新生态，共同推动人工智能产业发展，提升中国人工智能创新策源能力，助力千行百业新质生产力繁荣发展。

据了解，伙伴计划将围绕人工智能技术的创新、应用、推广、专项服务等开展系列专题行动，包括但不限于技术创新、产品研发、场景打造、市场推广、育才引才、金融服务等。

活动现场，由人民网、人民在线、人民数据与湖北联投集团、武汉市武昌区、湖北数据集团合作建设的“数据要素实验室”也正式成立。

(责编：王仁宏、吕骞)
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