人民网记者 罗知之

透过经济数据，感知经济活力。7月，多个领域公布的数据显示，我国经济运行总体平稳、稳中有进，多维度亮眼数据增信心、强底气，中国经济稳定向好有支撑。

——物价继续呈现稳中有升运行态势

国家统计局近日发布的数据显示，7月份，全国居民消费价格指数CPI同比上涨0.5%，环比上涨0.5%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读，7月份，消费需求持续恢复，加之部分地区高温降雨天气影响，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅有所扩大。

“我国经济延续回升向好态势，带动物价持续企稳回升。从CPI同比情况看，构成CPI的八大类商品和服务价格中，除交通通信价格小幅下降外，其他七大类价格均同比上涨。”国家发展改革委价格监测中心分析预测处处长张学武表示。

——金融持续发力支持实体经济

8月13日，中国人民银行发布了7月金融统计数据报告：7月末，我国人民币贷款余额251.11万亿元，同比增长8.7%；社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%；广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%。

业内专家认为，7月份，金融数据“挤水分”效应持续显现。在有效信贷需求偏弱的情况下，综合反映实体经济通过各种渠道获得融资支持的社会融资规模指标增速保持平稳，展现出了一定的韧性，也反映出直接融资正加快发展。

——进出口规模创历史同期新高

据海关统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，外贸保持稳中向好态势。前7个月，我国进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长，同比增速连续4个月保持在5%以上。

——物流业景气指数保持在景气区间

中国物流与采购联合会发布数据显示，7月份中国物流业景气指数为51%，环比回落0.6个百分点。分项指数中业务总量指数、新订单指数、固定资产投资完成额指数和业务活动预期指数处于扩张区间。

“受全国多地持续高温及洪涝灾害影响，业务需求和物流活跃度有所放缓，物流业景气指数小幅回落但保持在景气区间。”中国物流信息中心物流统计处处长胡焓强调。

从重点行业来看，航空物流进入暑期以来保持良好发展势头，电商网购业务活跃仍处于高景气区间。此外，道路运输业和铁路运输业业务总量指数分别为53.2%和51.6%，继续处于年初以来较好水平，为全行业平稳运行奠定基础。

——中小企业市场预期有所好转

中国中小企业协会数据显示，7月中小企业发展指数为88.9，与6月持平，扭转下降态势，景气状况有所好转。

中小企业协会相关负责人表示，相关数据反映出企业发展信心有所恢复，市场预期有所好转。

(责编：罗知之、吕骞)

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