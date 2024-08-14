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辽宁盘锦把“牧场”建在海洋里，利用水生生物的固碳能力实现蓝碳增汇；海南大力推进千万千瓦级新能源基地建设，让荒漠土变“光伏海”；创新采煤沉陷区综合治理与土地开发一体化“模式”，山东任城让昔日“沉陷区”蝶变“美家园”……俯瞰祖国大地，处处“绿意”涌动。

我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段。聚焦建设美丽中国，加快推动发展方式绿色低碳转型，增强高质量发展的潜力后劲，功在当代，利在千秋。

纵观今年上半年经济，“绿色”成为发展关键词。全球1/4的新增绿化面积来自中国，蓝天、碧水、净土保卫战取得重大战略成果，全国平均空气质量优良天数比例达82.8%。可再生能源发电新增装机超过全球的一半，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电量合计同比增长13.4%，占规模以上工业发电量比重提升。

业内人士表示，绿色发展是高质量发展的底色，实现高质量发展必须深入贯彻新发展理念，主动顺应全球绿色发展大势和新一轮科技革命，积极推进经济、能源、产业结构转型升级，强化绿色低碳科技创新，大力发展绿色低碳产业，以提升经济社会发展质量与效益。力求在经济发展进程中促进绿色转型，在绿色转型中实现更为广阔的发展。

“诺思先锋”号下水，每年可减排近7000吨二氧化碳；张家口－北京可再生能源综合应用示范工程，助力冬奥会实现奥运历史上首次实现100%绿电供应；澜沧江上游托巴水电站3号机组投入运行……一笔笔“绿”账，“绘”出高质量发展新路径。

我国加快绘制全面绿色转型“路线图”。日前，绿色发展再次迎来重磅文件，《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）印发，成为中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。

中国科学院科技战略咨询研究院研究员王毅认为，经济社会发展全面绿色转型的过程不能只用减排情景曲线来表征，而应该是一系列目标、技术、资金、政策等综合驱动的系统行动路线图。《意见》提出了绿色低碳转型的总体要求、主要任务、保障措施等，有利于探索生态优先、绿色发展的新路径，构建发展转型新模式。

“数”说我国经济发展，绿色转型正迈出坚实的大踏步。连续9年新能源汽车产销量世界第一。2013—2023年，年均3.3%的能源消费增速支撑了年均6.1%的经济增长，能耗强度累计下降26.1%，成为全球能耗强度降低最快的国家之一。

“绿电”变“绿金”、“电缆”变“光缆”、“新能源”变“新活力”，绿色撬动国内经济转型，也构建国际合作共同语言。

乌兹别克斯坦卡什卡达里亚州和布哈拉州的沙漠中，来自中国的太阳能光伏板排列有序，在阳光下闪闪发光；主会场实现100%“绿电”供应，80%服务保障车辆为新能源汽车，夏季达沃斯论坛上处处是“绿意”；国家电投海外大规模光伏项目落地巴西，两国合作提质再升级……

业内人士表示，随着新发展格局下生产力体制机制的不断完善与优化，我国绿色低碳产业有望实现新的突破性跃升，为全球可持续发展作出更大贡献。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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