人民网北京8月14日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受降雨及上游来水影响，8月13日15时，乌苏里江下游干流海青站水位涨至40.53米，超过保证水位0.01米，至此乌苏里江干流虎头至海青江段水位今年再次全线超保。据预报，乌苏里江洪水过程将持续至8月下旬。

预报未来一周，受强降雨影响，海河流域滦河、潮白河，黄河流域渭河，长江流域岷江，珠江流域西江干支流，辽河流域辽河、大凌河，鸭绿江等河流可能发生洪水过程，暴雨区内中小河流洪水和局地山洪灾害风险较高。乌苏里江干流洪水于12日5时全线超警，预报14日前后将全线超过保证水位，洪水过程将持续至8月下旬；北洛河发生高含沙洪水正向下游演进，汇入渭河后进入黄河，三门峡、小浪底等水库面临高含沙洪水考验。

水利部组织滚动开展乌苏里江流域洪涝灾害遥感监测分析和洪水演进分析，查找干堤和重要支流回水堤潜在漫堤风险点，及时将结果反馈至防汛一线，督促地方提前撤离危险区人员，提前加筑子堤做好洪水防范应对；组织水文部门加设5个应急水文监测站点，加密水文信息专报频次，滚动开展沿程水位预报；先后派出5个工作组（专家组）协助指导乌苏里江堤防巡查防守和险情处置等工作。

目前，水利部、水利部松辽水利委员会和黑龙江省水利厅维持洪水防御Ⅳ级应急响应，持续做好乌苏里江洪水防御工作。

(责编：孙红丽、吕骞)

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